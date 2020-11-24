無色覺醒》王丰：美國退役上將直言？美恐無力協防台灣？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第768集播出，由主講人王丰先生綜合評論理性分析：「美國退役上將直言？美恐無力協防台灣？」

老美怎麼會犯傻為台獨派拚命。有一位美國退役海軍四星上將埃利斯（James Ellis）日前在美國智庫胡佛研究所，主辦一場線上研討會上發表講話。埃利斯他說，就算美國願意去協防台灣，如果沒有能力也沒有用。

這位埃利斯上將身份很特殊，他曾經是美國獨立號航母戰鬥群司令，1996年台海危機時，指揮美國獨立號航母戰鬥群，前往台海巡航。

James Ellis講話重點有四，1.大陸解放軍海軍艦隊比台軍多六倍，戰鬥機比台軍多六倍，戰車比台灣多八倍。2.台灣戰鬥意志是否不堅定。3.台灣軍事預算支出不到2%。4.台灣也沒有訓練有素的後備力量。

更重要的，要問美國人民是不是會冒高風險，去支持或干預大陸武力行動。說大白話，這位美軍退役上將，既不看好台灣的軍事防衛能力，也不看好美國可以的協防誠意。換句話說，你台灣就算扯破喉嚨叫美國爸爸，也是沒用的。

救人有兩個基本要件。1.這個人值不值得救？2.自己有沒有足夠的救人能力，不要救不成反害自己。1949年，國共內戰末期，美國很清楚國民黨蔣介石政權固然向美國一面倒，可是國民黨的軍隊不行，一樣會兵敗如山倒。

所以時任美國杜魯門政府決定不救，但是為了推卸美國政府的政治責任，杜魯門當局發表了一份「中美關係白皮書」（The China White Paper），把國共內戰國民黨大敗的責任，全推給蔣介石領導不力，而與美國政府無關。

在越南戰爭時期，美國支持越南軍人發動政變殺死總統吳廷琰兄弟，參予軍事政變流血政變的阮文紹晉升准降，後來更是當上南越總統。美國干預越南內政，發動越南戰爭20年，後來發現美國沒有足夠能力救越南，越南也不值得美國付出更大代價來繼續犧牲。

當時戰爭期間，保守估計將近6萬名美軍死亡，30萬人受傷，而現在美軍總兵力也才136萬，如果美軍有36萬名傷亡，相當於美軍總數近1/3死傷，美國怎麼承受的起？越戰是美國認定不值得救，也沒能力救的寫照。

再看菲律賓的馬可仕政權，馬可仕在菲律賓是知名的律師，在美國支持下策動下，從參議院院長選上菲律賓總統，從政初期民意支持度非常高，但是馬可仕挾洋自重，以為有美國爸爸支持他，內部實施獨裁專制，統治階級貪污腐敗，1986年美國拋棄馬可仕政權，他黯然下台，1989年客死在夏威夷。

所以台灣當局或獨派人士必須搞清楚，老美不會傻到為台灣拼命，該出手拋棄台灣時，隨時會出手拋棄。美國不可能為了一個小弟，犧牲自己老大的利益，更不可能犧牲老大自己的性命。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！