這幾年，民進黨團立法院總召柯建銘涉及的案件，總是能船到橋頭自然直，有驚無險過關的一些事實，早就讓我們社會對柯建銘的能耐有了相當的認識。如今，柯建銘次子柯鈞耀涉及的大麻膏郵包案，能獲得檢察官給予不起訴處分，更讓人見識到檢調的偵查，遇權勢會轉彎的本事。

我這麼評論柯建銘兒子涉及的毒品案，並不是認為，檢察官不起訴柯的兒子就一定不對。畢竟，檢警調在偵查刑案的時候，最高的守則就是毋枉毋縱。不放過一個壞人，更不能冤枉一個好人。

不過，從幾家新聞媒體報導，任何稍為了解檢察官、調查局辦案模式的人，很容易從台北地檢署不起訴柯建銘兒子的內容裡，看到諸多「偵查上不合理」、「認事用法與社會通識不合」之處，需要檢方對外詳細說明，以解疑惑。

這件毒品案的客觀事實是，今年7月有一個從美國寄到台灣的郵包，被基隆海關發現，裡頭裝的是法定二級毒品大麻膏。郵包上的收件人，寫了柯建銘次子的英文名字及地址。基隆關發現後，依慣例把案子移交調查局航業處基隆調查站偵辦。

值得注意的是，媒體報導台北地檢署檢察官偵辦之初，曾把柯鈞耀的毛髮採下送驗，結果柯的毛髮呈毒品陽性反應，柯鈞耀有吸毒嫌疑。依檢察官偵查的經常模式，大麻郵包的收件人，既然涉嫌吸毒，那麼他涉及大麻郵包案的嫌疑，就極為重大。

但沒料到，檢察官把柯鈞耀涉及吸毒的嫌疑和大麻郵包的案子，來個一刀切的兩分法。把柯涉及的大麻郵包案，處分不起訴，另把柯涉及吸毒的案子，分出來要求他戒癮治療，作為緩起訴條件。

檢察官認為柯鈞耀罪嫌不足，給予不起訴處分的理由，依據報載是說，檢方「衡諸常情」認為，運毒是重罪，如果柯鈞耀確有運輸第二級毒品的犯意，大可選擇其他隱密方式運送及取件，也可指示寄件的表弟，記載不實個人姓名資料以躲避查緝。

檢察官還認為，柯鈞耀應該不會在郵包上載明他的真實英文姓名及住處，而添增為司法機關輕易查獲的可能，從這點可以證明柯鈞耀主觀上，應不知悉表弟會確實寄送毒品至台灣，而無運輸第二級毒品的犯意。

在被告有吸毒嫌疑的事證下，檢察官的這種「衡諸常情」推斷，以我跑司法新聞多年的經驗，並不多見。如果被告不是柯建銘兒子，很可能檢察官「衡諸常情」的推斷，就是認為「被告有吸毒惡習，以國際郵包寄送毒品，行徑大膽，而且毒品量大，若流入國內，為害甚鉅」，而予提起公訴，並請法院從重量刑，以儆效尤。

另外，檢察官這種「郵包寫明收件人真名及地址」，就能「足證無運輸毒品之犯意」的認事用法，若是廣泛運用在各個案件上，這等同鼓勵所有販賣運輸毒品或槍械的人，今後在寄送槍毒郵包時，不必再隱匿收件人身分，全用真名、真地址。

除去檢察官不合理的兩分法，其實這個案子最啟人疑竇的地方，是在海關這一段。依調查局查辦郵寄或貨運寄送毒品的慣例，他們在接案後，只要查出收件人確有其人，收件地址是真實的，都會以守株待兔的方式，等著收件人到海關或郵局領件，來個人贓俱獲。

但很顯然，檢調在偵辦柯鈞耀這件郵包案時，沒有守株待兔，而是在柯還沒有出面領取郵包前，就主動發覺收件人是柯建銘的次子柯鈞耀，改以傳約到案，或讓柯鈞耀主動到案調查的方式辦案，造成「柯鈞耀沒有收到大麻郵包」的事實，也給柯鈞耀有了辯解不知大麻郵包的充足空間。

至於檢察官為何「恰巧」在民進黨立院總召柯建銘次子涉及的案子，有這樣不同尋常的辦案方式及無罪推斷，當中是否涉有「技術性疏縱」涉案人之嫌，就讓社會公論了。