快評》出版審查復辟 19:112020/12/28 言論 言論部 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 文化部擬對來台出版的大陸圖書進行審查，引起出版界譁然。。圖為民眾在書店選購書籍。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣將要恢復對出版品的審查，這不是危言聳聽。文化部長李永得昨天說，文化部正在準備修法，未來中國共產黨與解放軍的出版品進入台灣需要獲得許可，如果是民間個人或協會的出版品，就不用審查。 李部長記者出身，曾經前往大陸採訪，應該不會不了解大陸的出版制度，能拿到出版書號的出版社大都是官方背景，民間出版品少之又少。簡言之，將來大陸出版品要進入台灣，幾乎百分百必須經過審查。 納粹崛起的經驗告訴世人，一旦開啟了出版品審查之門，審查的手就會伸向所有出版物，接著就會控制思想，我們必須警惕。 快評》司改成泡影 李芷婷撞臉萌娃版風采鈴 快閃《霹靂IP英雄世界特展》 #快評 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》NOR Flash漲價 華邦電、旺宏嗨翻 12:042020/12/28 財經 快評》危機迸發競爭力 19:112020/12/28 短評 超羨慕 長榮海年終上看10個月 04:102020/12/28 財經焦點 《半導體》NOR Flash明年前3季聲聲漲 華邦電步步高 10:002020/12/28 財經 酒醉開車肇逃 澎湖58歲婦人被撞死 21:282020/12/28 社會 社論／兩岸和平之門快關上了 04:102020/12/28 時論廣場 馬自達2021年式CX-5開放預售 10:402020/12/28 財經 研發忌搶快 好IP不留壞印象 04:102020/12/28 財經要聞 《電腦設備》精英周線連3紅 開發電動車智能充電樁 10:002020/12/28 財經 華銀總資產 明年衝破3兆 04:102020/12/28 產業特刊 信用基本面續改善 高收債看俏 04:102020/12/28 投資理財 言論熱門新聞 中時社論》誰來向超級大總統討公道 - 中時社論 - 言論 媽祖鑾轎飛速走 百人埋伏遭雷擊──霧峰林家第五代傳人（二） - 兩岸史話 - 言論 中時社論》兩岸和平之門快關上了 - 中時社論 - 言論 段心儀》武則天坐天的預言 - 觀點 - 言論 鈕則勳》萊豬沖垮民進黨的龍王廟 - 觀點 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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