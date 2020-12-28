台灣將要恢復對出版品的審查，這不是危言聳聽。文化部長李永得昨天說，文化部正在準備修法，未來中國共產黨與解放軍的出版品進入台灣需要獲得許可，如果是民間個人或協會的出版品，就不用審查。

李部長記者出身，曾經前往大陸採訪，應該不會不了解大陸的出版制度，能拿到出版書號的出版社大都是官方背景，民間出版品少之又少。簡言之，將來大陸出版品要進入台灣，幾乎百分百必須經過審查。

納粹崛起的經驗告訴世人，一旦開啟了出版品審查之門，審查的手就會伸向所有出版物，接著就會控制思想，我們必須警惕。