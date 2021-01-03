新一期的《亞洲週刊》二度發文批判民進黨政府的威權復辟，相較於國民黨可說是猶有過之，該週刊評為「青出於藍更勝於藍」，再次引發議論。

上回《亞洲週刊》以蔡英文身著皇袍的封面故事，報導民進黨政府「民選獨裁」綠色新威權統治的真相，讓不少人稱快，認為該周刊的評析十分到位。民進黨當然是全力反擊，黨中央發言人顏若芳甚至直接扣帽子，亂扯該周刊是「紅媒」；《亞洲週刊》網頁還曾遭駭客入侵而一度癱瘓，甚至維基百科的內容都被破壞和竄改。

這正是民進黨及其支持者、1450慣用的手法，只要有人批評民進黨、批評蔡英文，就一律抹紅，似乎只要把對手打成「中共同路人」，民進黨政客就自然取得了道德制高點。

按照綠營的邏輯，只要是批評民進黨、惹到蔡英文的媒體都是紅媒，那近日《紐約時報》報導指出，新冠疫情已延燒1年之久，且傳播力更強的變種病毒株已入侵，台灣持續以鎖國抗疫並非長久之計，因為時間長了，人民會受不了，對台灣的經濟也不利。這個報導分明就是在質疑台灣的防疫政策嘛！民進黨要不要罵一下《紐時》是紅媒呢？

其實，不論《亞洲週刊》是什麼媒，重點是報導的內容有沒有道理。「民選獨裁」的女皇照一夕爆紅，該周刊後續不但開放了4款「英皇圖」供讀者及網友自由使用，網路上也創意百出，不斷有各式各樣民進黨政府高官的清宮P圖，由此可知，這個報導已在大眾間引起了強烈的共鳴。

台灣的民主已越來越走回頭路了，思之令人悲嘆，也惶恐。原來民主並非一條直直的康莊大道，一不小心就會逆向而行。

當年慈禧太后相信標舉「扶清滅洋」的義和團刀槍不入，因而「勇敢地」向全世界宣戰，結果加速了清朝的滅亡；蔡政府則有一呼百諾的1450，只要是膽敢違逆綠朝，不分土洋，一律全面出征，從韓國瑜到世衛組織祕書長譚德塞，甚至新加坡總理夫人何晶，都曾被綠營網軍瘋狂糟蹋，這次，戰火燒到了《亞洲週刊》，問題是，人家根本不怕！

綠營網軍的惡質是經過國際認證的，譚德塞就點名台灣有網軍對他進行種族歧視等人身攻擊，且台灣外交部對此坐視不管。《亞洲週刊》更直接稱蔡英文為「四軍統帥」（三軍加網軍），真是丟人現眼。

1450在網路上看似無堅不摧，現實上卻毫無路用，還會給蔡政府錯覺，以為有1450神功護體就可為所欲為，但這根本是一場虛幻。更何況綠色網軍還會窩裡反，近日綠營某側翼大掀網軍內幕，就預告了1450界的內戰即將開打，不知有多少祕辛即將曝光。

對蔡政府來說，1450不只是慈禧的義和團，更是瑪麗‧雪萊的「科學怪人」；靠著旁門左道的不正當途徑取得的權力和控制，終究會回過來反噬創造它的人。

（作者為作家）