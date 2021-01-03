美國萊豬1日起開放進口，蔡英文總統發表元旦談話，說台灣是依賴貿易生存的國家，盼國人體諒，並誇口說她解決了萊豬進口「這個歷經三任政府的難題」。

製造國人健康風險後，能換到美國什麼回報呢？就在蔡總統說這些話的前兩天，美國商務部做出判決，針對台灣、南韓、泰國、越南等國輸美輪胎反傾銷調查，對台灣輪胎廠徵收的反傾銷稅率最高，對台廠造成重大衝擊。