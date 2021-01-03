快評》萊豬換來美國輕視 18:252021/01/03 言論 言論部 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 2021年第一天，也是台灣正式開放萊豬進口首日，總統蔡英文在新年談話中提及會用謙卑的心請國人體諒。在野黨多痛批蔡政府違背民意、地方政府不滿自訂「零」檢出被稱違憲。台北市長柯文哲則轟蔡是權謀、算計，哪是謙卑？ Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國萊豬1日起開放進口，蔡英文總統發表元旦談話，說台灣是依賴貿易生存的國家，盼國人體諒，並誇口說她解決了萊豬進口「這個歷經三任政府的難題」。 製造國人健康風險後，能換到美國什麼回報呢？就在蔡總統說這些話的前兩天，美國商務部做出判決，針對台灣、南韓、泰國、越南等國輸美輪胎反傾銷調查，對台灣輪胎廠徵收的反傾銷稅率最高，對台廠造成重大衝擊。 萊豬換來輪胎產業倒大楣？遭譏：台美關係有史以來最好 萊劑戰中央 第一線人力不足 稽查員：工時超過12小時是常態 #台灣 #萊豬 #美國 #輪胎 #蔡英文 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 開年查萊豬 屏澎東無違規 04:102021/01/03 地方新聞 藍營轟蔡 史上最屈從的無能總統 04:102021/01/03 焦點要聞 拍賣豬價早漲 春節前恐再貴一波 04:102021/01/03 焦點要聞 萊豬效應 燒臘便當狠漲10元 04:102021/01/03 焦點要聞 美豬來台 鄭文燦：比照美牛逐批檢測 16:062021/01/03 生活 蘇內閣搞不定豬標章 黃創夏送貼紙嗆：還敢打包票能把關 11:492021/01/03 政治 商家被逼著用進口豬？蘇偉碩曝價差：台灣豬恐被取代 11:512021/01/03 政治 不配合萊豬藍營首長恐遭「撤職」 謝政達：標示萊、非萊並無牴觸 11:082021/01/03 政治 挺萊豬遭性羞辱、恐嚇殺全家 吳思瑤無奈截圖蒐證 09:072021/01/03 政治 萊豬何時抵台？進口業者曝：現在訂最快也要3-4個月 18:512021/01/03 生活 北部便當店改用國產豬漲價 南市府：南部豬價平穩 10:242021/01/03 生活 言論熱門新聞 快評》蔡英文潑髒水 - 短評 - 言論 旺報社評》大陸 歐盟 東亞 新全球化 - 旺報社評 - 言論 吳建國》大陸窮台元年 - 觀點 - 言論 奔騰思潮：蘇永欽》還要武漢到幾時？ - 海納百川 - 言論 張亞中》北京不再甩蔡英文 - 觀點 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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