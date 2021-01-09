萊豬在今年元旦開放進口，但對於萊豬標示及萊劑含量疑慮問題，朝野仍爭執不休，長期反對萊豬進口的精神科醫師蘇偉碩，今天再度批評蔡總統以「自由貿易之名」開放萊豬，不僅是出賣了台灣人民的健康，更是背叛了農民與土地環境的承諾。他認為，台灣民眾對於萊豬的不信任，隱含大家對當代農畜產業「資本主義化」，所抱持的一種警覺。

蘇醫師先前先是針對前中研院長李遠哲稱「萊劑對健康影響不大」回應指出，李遠哲沒有說標準以下「安全無虞」，且影響大小為什麼是不一定？他認為，每個人身體狀況都不一樣，不該貿然讓民眾作為白老鼠。

蘇偉碩醫師9日透過臉書表示，其實台灣民眾對於瘦肉精豬的不信任，隱隱蘊含大家對當代農畜產業「資本主義化」所抱持的一種警覺。因為在最小成本創造最大收益的數學算式下，添加化學藥品可以增加豬隻瘦肉比例、減少飼料消耗、縮短餵養期限，這是商業成功的不二法門。

他強調，蔡英文總統用國際貿易整體利益的大帽子，變齣跨國藥廠和農商公司利益的戲法。大家當慎思以自由貿易之名帶來的經濟壟斷和獨占，而這會是反民主極權政府的美好溫床。

台灣人為何不信任萊豬？蘇醫師曝蔡政府賣台真相。(圖/翻攝自 蘇偉碩醫師 臉書)

(中時新聞網)