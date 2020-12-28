國民黨青年軍的表現令人傻眼，國民黨有些青年軍的主張如支持香港反送中，贊成同婚法、反對九二共識，贊成反送中，主張改中國國民黨為台灣國民黨等。至於國民黨的治國理念以及中華文化，青年軍完全嗤之以鼻。

更令人驚訝的是，國民黨中央也贊成部分青年軍的主張。

青年軍有這種想法的理由有二：其一，國民黨屢戰屢敗可見國民黨的主張落伍了。其二，國民黨應該尊重800多萬人的新民意。青年軍的想法幾乎全盤接受了民進黨的文化跟國族論述，青年軍的想法不足為奇，因為他們跟民進黨的青年一樣是在謊言中長大的。但是國民黨青年軍只占國民黨黨員的4%左右。黨中央怎麼可以因為4%的青年軍而背叛96%基層黨員的理念呢？

黨中央應該糾正青年軍的錯誤，拆穿民進黨的謊言，訓練他們成為反民進黨的尖兵，而不是順從他們的錯誤。

以他們所謂的新民意而論，800多萬票，表示800多萬人受騙了。青年軍應該研究的是，民進黨用什麼謊言騙到了選票？青年軍應該用什麼方法破解民進黨的謊言？

國民黨面對民進黨用教科書去中國化，非但不糾正而且多所配合的結果，青年軍可能沒有那麼多資料可以比較，也沒有分辯真相與謊言的能力。

但是黨中央要負起教育青年軍的責任。否則「不教而捧」，不但害了這些青年，而且引進一些綠化青年，等於引狼入室，引狼入室會加速士氣已經低落的國民黨全面崩潰。（作者為藍天行動聯盟主席）