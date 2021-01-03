總統蔡英文元旦文告提及開放美國萊牛豬進口時表示，「過去的政府作出了開放的承諾，卻無法落實」、「歷經3任政府的難題，已經沒有迴避不處理的空間」。對此，國民黨台北市議員羅智強怒轟，前任政府沒開放萊豬，而蔡英文開放了，是因為「軟骨無能」，而不是解決難題好嗎！

蔡英文元旦在總統府發表新年談話時，直指開放萊豬是歷經3任政府的難題，已無迴避的空間。她也強調，對於開放符合國際標準的牛肉和豬肉進口的決定，引起議論和紛擾，「我要用最謙卑的心情，請所有國人同胞體諒，也希望大家能夠理解我們再三斟酌後的決定」。

對此，羅智強今在臉書發文表示，前總統陳水扁和馬英九都沒開放萊豬，蔡英文開放了，卻還可以在元旦文告自誇解決了3任政府都沒解決的難題，就和民進黨團總召柯建銘的兒子涉嫌運毒，檢方竟可以說因為用了真實姓名，證明沒有運毒的主觀犯意，所以不起訴一樣的荒謬。羅智強更痛批，前任政府沒放萊豬，不是蔡英文解決了難題，而是軟骨無能好嗎？

國民黨立委陳以信2日也表示，蔡英文自詡為談判高手，但這次對美談判根本是自掀底牌、未戰先降。當年馬英九開放美牛後，美國即恢復TIFA定期貿易談判，也宣布台灣人赴美免簽證。這次開放美豬卻是什麼好處都看不到？台美FTA、BTA沒有下文，連最基本的TIFA復談都沒換到。究竟蔡英文是為台灣在佈什麼神秘的局？為什麼一點好處都看不到？

(中時新聞網)