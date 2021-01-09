萊豬來台民眾怎麼看 街訪民調8成這樣說

中國國民黨「反萊豬、綁大選」2項公投街頭連署，苗栗縣設置多處據點推動公投成案，共同捍衛國人食安、守護下一代健康，9日一早苗栗市中正路據點收集近百份公投連署書。民眾紛紛痛批政府罔顧民意，即使有配套措施也對標章、查核沒信心，希望藉由連署活動讓中央聽到民意，保障食品安全。

國民黨苗栗縣黨部9日在苗栗市、公館鄉、頭份市、竹南鎮、頭屋鄉辦理「護食安」公投二階連署作業，苗栗市據點位在中正路南苗市場口，一早近百位民眾陸續前往簽署。

楊姓民眾一早帶著先生，趕往簽署公投書，她表示，雖然攤商都已貼有豬肉來源標章，但標章有業者自行製作，甚至外傳網路也買得到官方標章，標章根本不足以為信，因此在買豬肉時，只能用豬皮上帶有肥豬肉去評斷為本地豬肉，為了家人食品安全著想，只能靠自己精挑細選。陳姓民眾也指出，標章太籠統要如何相信，對把關更是不放心。

另有李姓民眾怒批政府，「有夠缺德」，蔡總統連任就開放毒豬給人民，百姓要如何度過未來的日子。她表示，每次看到萊豬相關新聞都想哭，社區居民也都決定要拒吃所有豬肉相關產品，只吃雞肉、魚等均衡營養。由於豬肉為台灣人主要飲食，李姓民眾強調，即使飲食習慣大大改變，也要守護家人的健康，但最讓她頭痛的就是端午節要包粽子，客家粽的豬肉為主要食材，但對豬肉來源不放心，可能要改包素粽，擔心無法呈現最傳統的客家粽美味。

(中時 )