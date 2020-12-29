此地無銀三百兩，寓意人人皆知，個人貪圖小錢小利無足輕重，如果利用權力謀求私利卻欲蓋彌彰，不為清議所容。最近柯建銘的兒子無罪一身輕、蔡英文總統任命表姐夫吳明鴻為最高行政法院院長，都難脫以權謀私之嫌，社會應從嚴檢視。

民進黨團立法院總召柯建銘涉及的特權或是關說案件，過去時有所聞，最後都安然無事，可見他神通廣大。這回他的次子柯鈞耀涉及大麻膏郵包案，能獲得檢察官給予不起訴處分，更讓人見識到檢調偵查遇權勢轉彎又隱匿的本事，已臻「船過水無痕」化境。

從幾家媒體的報導可知，本案偵查有違常理，認事用法與社會通識不盡相合，顯得疑竇重重。這件毒品案的基本事實是，今年7月一個從美國寄到台灣的郵包，被基隆海關發現裡頭裝的是法定二級毒品大麻膏，收件人是柯建銘次子柯鈞耀的英文名字及地址。基隆關依規定移交調查局航業處基隆調查站偵辦。台北地檢署檢察官偵辦之初，曾把柯的毛髮採下送驗，結果呈毒品陽性反應，顯示柯鈞耀有吸毒嫌疑。大麻郵包收件人涉嫌吸毒，罪嫌當然重大。但七搞八搞之後，檢察官竟能把柯涉及的大麻郵包案處分不起訴，另把柯涉及吸毒案切割出來，要求他戒癮治療，以此為緩起訴條件。

瓜田李下的人事任命

檢方以「衡諸常情」為柯鈞耀脫罪，但從過往許多案例的「常情」是國際郵包寄送毒品為害甚大依法提起公訴，並請法院從重量刑，可見柯建銘之子的「常情」並非「常情」。尤其檢察官所言「郵包寫明收件人真名及地址」，「足證無運輸毒品之犯意」的認事用法，不就是可以縱放所有販賣運輸毒品或槍械的人的意思嗎？

檢察官如此曲意認定，已經很不尋常，偵辦過程更顯詭異，查辦郵寄或貨運寄送毒品案件，只要收件人確有其人、收件地址真實無誤，都會以「守株待兔」方式等著收件人到海關或郵局領件，來個人贓俱獲。但這回檢調已知收件人是柯建銘次子柯鈞耀，就改採傳約到案，讓柯鈞耀以主動到案的調查方式辦案，造成「柯鈞耀沒有收到大麻郵包」的事實，給予他不知郵包為大麻的辯護空間，導致以無罪推斷結案的最佳結果，辦案手法之「高明」，令人嘆為奇觀。

這只是根據經驗與常情所做的合理懷疑，至於蔡總統的表姊夫吳明鴻獲任命為最高行政法院院長，就「事證」確鑿，足可非議了。無論這個「表姊夫」膺任院長是否實至名歸，但總統是政府最高領導人，行政權在其權勢涵蓋範圍之下，最高行政法院主審「政府」與「民眾」的訴訟，竟由總統家人把關，各級眾法官能否無所忌憚獨立辦案，當然讓人疑慮，將難讓民眾信服法院的公平公正。而最高行政法院居於終審地位，是一個高度敏感而緊要的職位，理應由公正可信賴的法官擔任，總統如何能內舉不避親到這個程度？這個任命即使不涉私情，卻將深化民眾對法院的不信任感，認定行政已與司法合一，政府提升法院形象與司法改革的成果將付諸流水，蔡總統何須冒天下之大不韙作此瓜田李下的人事任命？

繼安排表姊林美珠為勞動部長後，蔡總統再次不避嫌、不在乎輿論任命親人擔任要職，讓老黨外林正杰有感而發，回憶蔣經國在1972年受命組閣時，其表弟王正誼索取部長職務，但在身家調查時發現其貪瀆事證，蔣經國斷然下令調查局收押偵辦，經過三次庭訊，判處無期徒刑。同樣是表親，蔡英文與蔣經國處理國政的態度天差地別。

善於將公權力私己化

再看看她表姊林美珠，勞動部長任內表現並不好，一例一休爭議讓民進黨支持度大失血，但卸任後就轉任台灣金聯董事長，後因遭致輿論批評政治酬庸，就職一日後就辭職。顧立雄與王美花夫妻檔雖非總統親人，但雙雙榮寵倍至，分別擔任國安會祕書長與經濟部長要職，十足看出蔡總統用人不避親、不避嫌的「獨到」之處。這又讓人想起前總統馬英九，他的妻子周美青出任兆豐金慈善基金會執行長，卻為了避嫌而辭職，處理態度截然相反。

民進黨善於把權力私己化，將公權力私用，執政後不但將政府官職與國營事業人事插好插滿，更不斷修法硬將很多常任文官職缺改為政務、機要職任用。權力與國家資源一把抓還不夠，更要利用職權為己牟利，造成「權力無邊」的效用，坐實了「絕對權力絕對腐化」的鐵則。