自從蔣公提出「生命的意義在創造宇宙繼起之生命」，似乎「生命的意義」這5字就淪為陳腔濫調；但每個人對生命都存在著好奇，我是誰？為什麼在這裡？有什麼任務？生命意義到底是什麼？即使大導演李安都曾在困頓中認為自己此生任務可能是生下優秀的下一代…皮克斯動畫新作《靈魂急轉彎》（Soul），便透過主角喬來審視這些問題。

喬是個熱愛爵士樂的中學音樂老師，這天，他終於獲得全職聘書，代表往後會有全額健保以及退休金，卻一點都不高興，因為他生命中最重要的是爵士樂，而不是一輩子教小孩吹2266的噪音。就在此刻突然接到幫薩克斯風天后伴奏的邀約，眼看夢想即將成真，卻跌進路上的大洞，下一步只能上天堂，喬出竅的靈魂當然不肯就範，得想辦法解決種種障礙、包括說服一個不想投胎的陳年靈魂幫他作弊…。

故事精彩不在話下，皮克斯的故事慣用「英雄旅程」路線，讓英雄在高潮起伏的歷程中體會自己真正想要的是什麼。像一開場喬就說「如果能跟天后合作、我死了也開心」，但真是這樣嗎？點出電影主軸就在生與死、夢想與實踐。喬與千年不想投胎的老靈魂陰錯陽差回到人間，有「上錯天堂投錯胎」的趣味，他執著於想幫老靈魂找出人生最重要的那一件事、能產生「心流」的神奇任務，就像爵士樂之於喬。但生命能就此產生火花嗎？

電影在兩人觀點之間翻轉，一開始觀眾認同喬的使命，覺得老靈魂很討厭；但就在老靈魂因為一片披薩、一陣音樂、一陣微風吹落旋轉的桃花木種子而感動，開始覺得即使他沒有使命感、就真的沒有活著的價值嗎？最後翻轉讓熱情、執著、喜歡、志業的微妙差異步步逼近，審視現代標榜高舉的生命價值「作自己」、「為自己而活」的核心到底是什麼。

這部片的音樂異常精彩，片中一段呈現爵士樂即興互動之美的段落，令人想起同樣是導演彼得達克特的作品《天外奇蹟》開場那段短暫卻令人落淚的夫妻情深，都經典到讓人回味再三。彼得前作《腦筋急轉彎》把情緒當主角，說了精彩的故事，這次則把「熱情」當主角，看看熱情與無感能怎麼互動，再度跳脫動畫主角不是人、就是怪物或動物的窠臼，巧妙而精緻。

看完電影，看到新聞中衝進美國國會的示威民眾、不論愛情或是政治，都喜歡強調「忘我」，彷彿生命最偉大的壯舉就是為了對方忘了自己、犧牲自己，才至高無上；《靈魂急轉彎》提出了另一種觀點，你所追求的、夢想的，到底是真實還是虛幻的想像？真的能帶來幸福嗎？也許真正的幸福不是完成什麼了不起任務後的附帶條款，而在好好品味眼前這一分一秒。

（作者為作家）