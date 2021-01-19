#厭台症候群

自從黃安那句「我是反台獨，不是反台灣」出了名後，這兩年大陸網上各種「反台獨」甚囂塵上，但是在台北女孩看來，反台獨與反台灣，並沒有完全切割。

這樣的聲勢日益浩大時台灣便逐漸與「台獨」畫上等號，混跡網路、本就對台灣不瞭解的大陸年輕一代便得了「很多台灣人一邊搞台獨一邊賺錢」的「厭台症候群」。

台灣大哥撇撇嘴，這叫民粹，大陸人知不知道台灣真正「搞台獨」的是少數？

是呀，以偏概全，但是可否想過為何這樣的現象會發酵？

記不記得數年前我們剛到大陸來的情景？

那時我們台灣圈子最常說「大陸怎麼把台灣想得這麼好」，我已記不清有多少人跟凶惡的台北女孩說過「你們台灣女生都好溫柔喔」。

當時身在福中不惜福、老覺得大陸的「台灣情」很老派，這下好了，數年過後，人家也不稀罕你了。

日前在酒吧裡碰到的大陸小青年眨著眼睛，認真地問我「台灣現在是不是好落後」，這還真是報應、並沒有什麼好不爽的，幾年前我還不是眨著無辜的小眼睛，問老師「大陸是不是好落後？」不進則退，辯也辯不明。

但我仍諄諄教誨了大陸小年輕一番，「進不進步是個人主觀問題，但台灣過去是太驕傲了，後果就是大批如台北女孩一樣的青年在這裡賣命掙錢，所以大陸不要重蹈覆轍，切記多學學別人的長處。」

結果，該位小青年認真地問，台灣有啥好學的？

還真問倒我了，想了幾秒，才想到一個：台灣妹子呀，學著點我們的溫柔！我們這代台灣年輕人，共同承受了一個諷刺的反撲──兩岸實力轉換下，換你去適應別人，放下優越感。

#台灣北漂躲避政治撕裂

然而大陸網上如今對台灣的反感，一方面是被同胞背叛的受傷，一方面是實力崛起後認為「以前忍你忍夠了，現在你再不聽話如就試試看」的情緒化。

當然，如果有大陸朋友反擊「台灣對支持統一的人也會口誅筆伐」，那台北女孩也無話可說。我身邊的台灣北漂朋友們為何會選擇到大陸？

大家都知道是為前程著想，但其實有另一個重要原因──中國大陸，其實是不少台灣北漂躲避政治撕裂的選擇。

我們在台灣學到了每種言論都有自由表達的權利，卻也諷刺地看見非黑即白的對立被放大到極致。

正因為我們知道意識形態對立能引起同胞反目，我們才不希望好不容易跨過海峽，同樣的情景再次上演。

#挾洋自重

台灣是不是好落後？

這個問題雖是主觀問題，至少有一方可以稍微說服一方。但台灣大哥跟我討論的另一個問題，可真是類似「藍綠對立」的無解題了。

「為什麼大陸總愛說台灣挾洋自重？」台灣大哥看了幾天大陸媒體的報導後，不太滿意地問我：「什麼叫挾洋自重？」

「意思是台灣要拉著美、日跟大陸作對呀。」

「為什麼大陸會這樣想呢？」大哥大驚。「你會這樣想嗎？」

我聳肩，「不知道，但你怎麼看呢？」

「撇開政客，對許多台灣人而言，與美國交好確實比與大陸交好有吸引力，因為想跟自己生活方式類似的人在一起吧，比如許多人一想到大陸沒有投票，就害怕了，因為怕最終會改變自己的生活方式。台灣知道自己的實力，不會想跟誰作對，就是害怕自己習以為常的東西，哪天就被強迫改變了，比如不再有選票。」

#關於制度 兩岸誰也不會服誰

我不置可否，我不覺得在北京的「生活方式」和台北有什麼區別，但是癥結點確實是那張薄薄的選票，台灣兩年一小選四年一大選，這是我們的生活方式，當然我們也為此付出代價。大家都知道台灣的選舉制度使我們陷入了內鬥內耗中，但沒有人敢去改變。乃至於面對大陸，太多台灣朋友害怕「如果親近大陸，會不會哪天我連票都投不成了？」

台灣民主二十年，是做過太多差勁的選擇，但至少是我選的，沒得怨──唉，講到制度問題，兩岸誰也不會服誰，不必多談。

朋友在群裡發了微信紅包，我搶的好不快活，順便「科普」給台灣大哥，看微信紅包多美妙，你也去開一個？大哥撇嘴，我才不要政府知道我買了什麼。

我說，第一，共產黨很忙，第二，你以為美國政府不監視全世界哪？大哥說，是呀，但至少他是民主政體。我想一巴掌打下去，大哥，你忘記斯諾登被美國追著滿世界跑的慘劇了？

大哥說，是呀，但他至少現在還活著，美國是這樣的，只要事情鬧大至少還忌諱點。我噘嘴，想著「好傢伙，等其他大陸人來收拾你」。

後來與一票大陸友人一同吃飯，有人逮著台灣同胞便開始話當年，想起昔日北方俺們那兒多窮困，西紅柿搗爛了儲存在瓶裡可以放一整個冬天，這樣做西紅柿雞蛋面就很滿足了，還有當時多麼多麼難吃到肉呀……我看著桌上的羊肉串殘骸，轉頭小聲跟大哥說，「我父母那代也沒有這樣苦過。」

大哥說，「我父母也沒有。」

「嗯，能發展起來有多不容易。」

「是啊。」他點點頭。

我突然想到另一位與大哥想法類似的台灣朋友第一次稍微「理解大陸」，也是在餐桌上。他看著隔壁的一桌北方大漢點了滿桌酒肉，風捲殘雲地吃完，而我們這桌台灣同胞的「食力」只能幹掉半碗米飯和三塊紅燒肉，他突然醒悟了什麼，興奮地跟我說「我發現大陸政府的不容易了！」

#答案就在餐桌上

啊？我看著他，只見他很認真地跟我說，「能餵飽這麼多食量超大的北方人，真不容易！」

怎麼認識一個陌生的地方？怎麼知道這個地方的政治現實如何、是否合適人民？原來沒有長篇大論，答案就在餐桌上。

#人沒有分三六九等

本周一個大陸朋友去台灣，在朋友圈紀錄了台灣人跟他說的話。

「其實我覺得統一後也沒差別啊，我是底層百姓，真統一跟我們底層有什麼關係？」

「不過，台灣不像大陸把人分三六九等，即使是底層但我們很平等啊。」

我盯著那段話挺久，想著我姐姐身為底層公務員，時不時接到「立委大人」的電話，「你知不知道我是誰！」

平不平等，兩岸三地、日本韓國、美國，都有那樣不平等的黑暗面。關鍵在於，有多少人意識到微小的那一群人吧。

台灣對弱勢極為關注，我生活了快六年的大陸呢？

北京是個對「底層」容忍極低的地方，街上見不著身體不方便者、忙碌的一線城市氛圍似乎也沒有容忍他們的空間，然而「中產階級們」透過微信公益捐款的人也不少。

大陸跑得太快了，大家忙忘了，但是總有那麼些細微的小事物、會在細碎的時間點上突然刷屏，會讓人們想起那些人的存在。可能是一張撿紙箱的老人黑白照片，也可能是一篇微信文章。

兩岸有多大差別？我想沒有那麼大吧，不都是普通人的情感嗎？（郭雪筠／台北女孩）