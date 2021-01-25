國道213，過了成都平原的都江堰市，突然中斷隱入湍急的泯江中。這裡是阿壩羌族藏族自治州所轄汶川縣的映秀鎮，中斷處正是「5.12汶川大地震遺址」所在地。時過境遷，十餘年過去了，破碎的山河雖草木漸深，但遭逢巨變的創痕依舊歷歷在目。

橫亙巴蜀大地的岷山山脈呈不規則的摺皺狀走勢，造就了深切的岷江河谷，高低落差近乎垂直令人卻步，蜀道難之嘆，隧道橋樑就成了唯一的通途。映秀、銀杏…這樣的地名聽來美好，但眼中的所見卻令人黯然。

傷痛尚未拂平，兩年多前九寨溝又遭遇大震，川汶這條路就再沒有走過。此次重渡，情景已荒，但土石流的災害卻從未止歇過。

崇山峻嶺，看似剛硬，卻不敵風雨之摧，石灰岩的地質連低矮的灌叢都岌岌可危，更遑論樹木，眼前所見是一大片一大片崩落的山體，形成像扇子陡令人怵目驚心。

綿虒，一個歷史久遠的古地名，相傳是大禹的故里。大禹治水的足跡便由此起步，他先治岷江水患，再走遍九州。世人都頌其治水之功，可惜兩千多年過去，如今面對水患，人類的力量依然顯得無力蒼白。

遠處山坡上高聳著大禹的塑像，只見他頭戴斗笠身披蓑衣手持耕鋤，正是這一介布衣形象深植人心，後人立像建廟來祈求大禹庇佑生靈土地。

而汶川，這西羌的門戶，更需要世代人去共同守護。

（王新偉/新北市）