【愛傳媒陳朝平專欄】許多國家都開始施打新冠肺炎疫苗，台灣只聞樓梯響，不見疫苗來。

陳時中上電視，避談疫苗進度，卻忿忿不平地透露，不少大國壟斷疫苗，有的國家甚至買了人口數4倍的量，而世衛組織（WHO）和聯合國無力阻止大國超額購買。

陳時中重砲批評：這樣的不對的！「別人是救命的，你買在那放到壞嗎？」

人不自私，天誅地滅！國家亦然！國家有能力研發疫苗或搶購疫苗，當然是優先考慮本國人民的生命與健康！

哪像民進黨政府，為了討好即將下台的川普政權，優先考慮美國豬農利益，竟然不惜犧牲國人健康，強進萊劑美豬！

疫苗問世，效果未明，富裕的大國先行以身試疫苗，經過試錯（Try & Error），再與貧窮國家分享，似乎也沒甚麼不對！

哪像民進黨政府，強行進口萊劑毒豬，提及示範進食萊劑毒豬，人人迴避，令人噁心。

世衛組織秘書長譚德塞上周便已譴責大國搶購疫苗，不知陳時中是不是受到了譚德塞的精神感召，追隨其後？

不過，迄今為止，率先生產新冠疫苗的藥廠，概屬中美德俄四國，中國除在國內施打疫苗外，也與拉美中東及亞洲諸國分享疫苗，無須在全球市場搶購。

俄國自行施打俄國研發的疫苗，也無須外求。其餘美德藥廠生產的疫苗，哪個國家有膽下單搶購?搶購疫苗的大國，豈不呼之欲出了？！

非美即德，要不，都是美國的好朋友!陳時中吃了熊心豹子膽，竟敢不點名地痛批它們？

等等！前兩天，國台辦才說疫苗贈予台灣供台灣民眾施打一事，存有政治障礙。

莫非，陳時中藉著稱讚不搶購、不壟斷疫苗的大國，努力撤除政治障礙中？！嘿嘿！不對呀！大陸只有新冠肺炎疫苗，哪裡來的武漢肺炎疫苗？

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)