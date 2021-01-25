受惠於大陸訂單需求急速回溫，機器人出貨動能轉強，帶動ROBO全球機器人指數今年來累計上漲逾一成。投信法人表示，在中美競逐科技霸權、企業積極導入自動化生產下，將為機器人產業開啟一道新曙光，投資契機再度顯現。

日本工具機工業會（JMTBA）最新公布數據，去年12月工具機訂單金額達980億日圓，創近17個月來新高。累計2020年雖然年減26.8％，僅9,008億日圓，但預估2021年需求回溫，全年可達1.2兆日圓，年成長33％，反映機器人出貨動能轉強的事實。

第一金全球AI機器人及自動化產業基金經理人陳世杰表示，去年受疫情影響，機器人訂單急凍，不過，大陸率先走出疫情谷底，重啟製造活動後，訂單動能自6月起一路拉升。機器人四大家族中的安川電機、發那科，業績都明顯回溫，安川電機甚至上修全年獲利預估。

儘管目前因病毒變種，導致部分地區疫情二度擴散，但各國政府已有所防備，加上疫苗陸續問市，衝擊可望大幅減輕。陳世杰認為，疫情可能常態化，全球經濟卻不能垮、企業不能一直倒，生產與服務自然不能停，這股求生存的力量，正驅使製造業加速導入AI自動化。

其次，中美爭奪全球霸權，科技實力成為掌握話語權的關鍵要素。因此，中美兩國都積極鼓勵製造業升級，並推動無接觸化服務，將帶動工業、醫療、金融、交通、物流、餐飲服務等各類機器人需求逐年成長，營收獲利同步走高。

以ROBO全球機器人指數成分股為例，分析師預估，今年每股盈餘將成長75％，達55.6美元，明、後兩年上看71.2、83.2美元，機器人中長期投資契機再度顯現。

(工商 )