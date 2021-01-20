美國拜登總統上任各界關注重點是「川規拜不隨」，拜登會如何修正川普政策。目前美國經濟處於低迷狀態，特別是失業在2020年上半年開始持續改善後，但是由於假期疫情升溫，使去年12月就業市場並未好轉而出現警訊。美國2020年經濟負成長，雖然預估今年可以回升，但由於疫情仍無法控制，各界又開始下修今年經濟成長率，拜登將是美國近代新上任總統面臨最嚴酷的經濟挑戰。

美國是以內需經濟為主，民間消費占GDP70％，如果國內經濟活動不能恢復常態，經濟就很難大幅反彈。所以拜登會以內政為優先，嚴格控制疫情，改變川普時期防疫措施，唯有如此經濟回復正軌才能止跌回升。另外，由於民主黨在參眾兩院都占有多數，雖然優勢並不明顯，但仍有助於拜登推動加碼1.9兆美元的紓困方案，除了直接個人現金挹注外，也會推動其他擴大內需措施。

美國現階段是以寬鬆政策提振經濟為主軸，拜登在選舉期間指責川普草率將企業所得稅率由35％調降到21％，所以主張由21％提高到28％的政見，可能不會立即兌現。

在對外政策方面，拜登新政府會先暫停美國退出《巴黎氣候協定》的程序，也不再揚言退出世界衛生組織（WHO)。「但是對於參與其他國際組織，例如改革世界貿易組織（WTO），以及加入其他區域經貿協定，都不在美國優先考量範圍。」事實上拜登當選後曾表示，在美國國內投資沒有到位之前，美國不會建構新的貿易協定。

美中經貿問題是另一焦點，川普總統在卸任前臨去秋波，大幅增加對中國大陸限制措施，連同之前美國對中國約2/3進口產品課徵額外關稅，美國目前對中國防堵達到歷史新高。

拜登在上任前曾表示不會縮減現有對中國的額外關稅，未來對中國其他限制措施可能也不會繼續加碼。而且拜登政府未來即使要縮減對中國制裁範圍，也必須要透過雙邊談判，中國必須有更多讓步，以免被扣上對中國軟弱的帽子。

在美中第一階段經貿協議方面，中國要在去年及今年完成對美國合計約2000億美元採購，但去年中國達成率僅約為6成，所以美國重點將是確實要求中國執行承諾。至於第二階段美中貿易協定談判，由於涉及國營事業、補貼及網路安全等敏感議題，短期可能不會啟動。

越南議題是另一關注焦點。去年10月繼中國之後，川普將越南列入301調查名單，調查重點在美對越貿易逆差及匯率問題，報告預計在今年上半年出爐。美國是否對越南進行經貿制裁，是屬於總統的權責，其中特別值得注意拜登如何看待美越貿易失衡問題。因為美國最近同樣關切美國對台灣貿易逆差增加問題，美國立場及台灣如何因應，攸關台美未來經貿關係的發展。（作者為中華經濟研究院區域發展研究中心主任）