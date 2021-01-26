拜登甫就任美國第46屆總統，中共解放軍就派遣了13架軍機執行巡航任務，進入了台灣西南部防空識別區。從時間點上看，這個動作可能和拜登的人事布局有關。拜登提名的國務卿人選布林肯和國防部長人選奧斯汀在美國參議院的任命聽證會上，分別對中國大陸表達了頗為強硬的態度，和某種程度的「挺台」立場，這使得大陸方面必須做出一些回應，展現捍衛國家主權、維護核心利益，不容許外國勢力操控兩岸事務的決心。

對於中共軍機進入台灣防空識別區一事，美國方面透過國務院發言人普萊斯發表聲明，呼籲北京停止以軍事、外交、經濟手段向台灣施壓，希望大陸能夠和台灣的「民選代表」進行有意義的對話，並且表示美國對台灣的承諾「堅若磐石」。可以想像得到的，這樣的訊號會讓台灣某些人嗨翻了天，認為台灣甚至於台獨有靠了，但事實真是如此嗎？

誠然，老大和老二爭勝的美中關係經過川普攪和之後，大概是回不去了，可見的未來，太平洋兩岸之間恐怕都是鬥大於和的局面。可是要說美國會為了台灣和中國大陸鬥到兵戎相見，恐怕是痴人說夢。

就以「堅若盤石」的對台承諾來說，有人認為這已經突破了「一個中國」的框架，朝所謂的「五法六保證」邁進。可是，聲明中講得很清楚，美國是在恪守「美中三公報」、《台灣關係法》和「六項保證」的情況下「挺台」。同時，「挺台」的方式是協助台灣維持足夠的自我防衛能力。換句話說，美國再怎麼「挺台」，也不會突破「一個中國」的底線，也不可能為了台灣出兵，直接和中國大陸宣戰。

無分朝野，美國國會的確瀰漫著一片「反中」氛圍，行政部門提名人選在任命聽證會的過程中，難免會配合氛圍表現出對中國大陸比較強硬的態度和比較積極的「挺台」立場。可是，未來4年拜登政府會在美中台三邊關係上採取什麼樣的實際作為，還需要時間來告訴我們，而時間的籌碼似乎正往太平洋西岸傾斜。

更重要的是，美中交惡可不是台灣之福。對美國來說，台灣只是太平洋彼端圍堵中國大陸的一顆棋子；對中國大陸來說，台灣是中華民族偉大復興不可或缺的一塊國土。台海若有事，美國民眾贊成出兵的一直是少數；對於蔡政府搞「親美抗中」，中國大陸網民則是一片「武統」的聲浪。無論是鬥氣還是鬥志，雙方的虛實強弱其實很清楚。

何況美中之間如果在台海發生了衝突，首當其衝的是台灣，有良心的政治人物何忍把台灣推向戰爭火坑？

（作者為中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授）