台灣至今對於取得疫苗尚未有定案，藍委賴士葆批評衛福部長陳時中，在指責先進國家爭先搶疫苗，甚至囤積、壟斷疫苗的時候，不知他是否會感到內疚，明知疫苗是救命物資，過去一年都是溫良恭儉讓的態度，擺出「你先用我OK」，讓台灣錯失機會。

賴士葆說，當陳時中說出台灣有時間可以觀察疫苗的安全性和有效性，台灣有等的本錢。真的不知道陳時中何來自信，狂妄至此，台灣有什麼本錢等？病毒的攻擊是指揮中心可以控制嗎？

賴士葆表示，沒有醫療背景的人都知道要擋住疫情的蔓延，追根究柢就是要讓大多數人都施打疫苗，盡快產生群體免疫力，不能光靠戴口罩和鎖國就可以防疫。過去這一年，台灣相較於他國確診數量少，讓陳時中除了剛愎自用，聽不進去任何建言，對疫苗態度輕忽，覺得指揮中心可以掌控一切。

賴士葆指出，去年9月，輿論就不斷提醒要去搶購疫苗，陳時中居然說台灣可以等，果然等到如今50個國家都在施打疫苗，台灣還在等。陳時中能夠確定的就是台灣全民要施打一定比其他國家晚，還有確定不要用中國大陸的疫苗，其餘的都是不確定什麼時候有疫苗。

賴士葆認為，沒有用科學的標準看待疫情，抗疫完全政治凌駕專業，雙重標準，對於疫苗完全錯估情勢，醫界大老現在大多噤若寒蟬，只會私下嘀咕陳時中牙醫背景因緣際會當上部長，不懂公衛，面對媒體不敢發表專業意見免得像楊志良被全面圍剿。

(中時 )