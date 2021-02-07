高雄市議員黃捷挺過罷免，下一個將面臨罷免的台灣基進立委陳柏惟昨日表示，中共若以國民黨為手槍打罷免子彈，他會承擔；對於陳的說法，國民黨立委林為洲今(7)日表示，「這種動不動抹紅惡性，讓台灣朝野難以理性討論政策，這就是我支持刪Q最大的理由」。

林為洲表示，陳柏惟什麼事都要扯上中國大陸，意見不同就是親中賣台，就是這種動不動抹紅的惡性，讓台灣朝野難以理性討論政策。他指出，防疫、食安、經貿議題，通通變成意識形態之爭、愛台賣台之辯，阻礙可能的島內對話與進步，令人痛惡！

林為洲說，大家都知道這波罷免浪潮，主要針對支持萊豬民代的公民再複決，難道6、7成反對進口萊豬的台灣人，都是中共代言人嗎？他表示，這種動不動抹紅的惡性，就是他支持「刪Q」最大的理由，至於陳為了聲量胡亂練肖話，反而顯得次要了。

這不是林為洲第一次槓上陳柏惟，陳在去年11月底為了開放萊豬嗆聲要對國民黨「1打35」。沒想到，立院議場亂鬥時，陳柏惟卻被林為洲秒殺，直接架出「戰場」，陳難過痛苦的表情還登上各大媒體，讓陳事後只能裝傻嗆說，對林為洲的名字沒記憶。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)