繼王浩宇成為全台第一位被罷免的市議員後，接下來輪到0206高雄的黃捷了，很多人研判黃捷被罷免的機率不高，因有高雄選民結構上的客觀因素，加上其顏值高、嘴巴沒王毒，且最近開始猛打「哀兵政策」，竟然提早一個月發春聯，但是否會成功就交給上帝了。

綠營近來強力聚焦罷捷是韓粉的報復行為，這種論斷未免低估鳳山四萬多位聯署人的智商與情商。揆諸罷捷有三大原因，首要是她放棄了監督萊豬之責，成了落跑議員，還有在「香港之亂」時力挺其領袖黃之鋒爭取香港言論自由，所以黃捷視其為英雄，但去年NCC「關中天」時，黃捷卻冷冷說了句「終於」，對台港政府同樣打壓言論自由，黃卻出現雙重標準。如果今天鄭南榕像耶穌一樣死而復活，我相信鄭南榕絕對會再自焚一次。

第三個重大的因素是「挺同婚」，我們尊重同志，也尊重黃是LGBT（雙性戀），但大張旗鼓想要把高雄打造成「同志城市」，吸引觀光達到發大財的目標，我只想告訴黃捷這不是尊重，而是消費兼作秀，邁邁不會蠢到被貼上第一位「同志市長」的標籤。

另外，匪夷所思的是黃在臉書表示自己有同性伴侶、也有異性伴侶，也曾有被劈腿的經驗，這就把我的思維搞混了。黃到底是被男的劈、女的劈、還是男女皆劈？如果是一般平民就算了，但民代是公眾人物，試問，「教壞囝仔大小」，要如何負起身教言教之責？

正如陳致中一樣，如果他不是議員，輿論何必關注他與「妮可」滾床單的經驗，外人也只能高呼「讚嘆西傅！」。基此，黃捷對高雄長輩如何交代？台灣少子化已經是嚴重的國安問題（高雄人口負成長）。試問鄉親，我兒子娶你家的兒子，女兒嫁給你女兒當媳婦，這張喜帖誰發得出去？

更可議的是民進黨高雄市黨部主委趙天麟立委，其是虔誠的基督徒，卻在多次公開表揚黃是位好議員，並表達力挺之意。這又顛覆我的理念價值，黃非民進黨籍，只因其支持執政黨萊豬等政策，難道就可拋開正義、棄教義於不顧？

身為基督徒的我，略盡弟兄之責，以聖經「創世紀」裡的一段話分享：耶和華用地上的塵土造人，將生氣吹在他鼻孔裏，他就成了有靈的活人，名叫「亞當」；取下他的一條肋骨造成一個女人，名叫「夏娃」，因為她是從「男人」身上取出來的。因此，人要離開父母，與妻子連合…。

最後，請趙主委力勸黃捷不要敲鑼打鼓宣揚自己是「雙性戀」，否則邀其加入民進黨並不會加分；還有學學同黨的林淑芬立委，她寧可被黨紀處分也勇敢對萊豬說不，所以林淑芬不但是黃捷的榜樣，更令基督徒的趙天麟汗顏。

（作者曾任大學講師）