中國官媒證實，黑龍江正大集團(即台灣所稱的卜蜂集團)9項產品的外包裝，經核酸檢驗驗出新冠病毒。正大集團證實，20名員工新冠肺炎確診，無症狀感染者59人，食品已流入市場。

這不是大陸第一次在冷鏈食品外包裝上驗出新冠病毒。大連在進口鮭魚產品外包裝上也驗出過新冠病毒。去年春天，美國陸續爆發新冠疫情時，許多肉品外銷廠商，也因為員工確診，暫停肉品輸出，導致肉價上漲。

如今，美國新冠疫情確診人數衝高到2586萬，死亡人數也高達43萬，此時此刻開放美豬進口，姑且不論有無萊克多巴胺，難道不需要出口廠商檢附員工零確診的證明嗎?難道不需要檢驗一下外包裝有無新冠病毒嗎?核酸檢驗進口冷凍食品外包裝，收費多少?也是7000多元嗎?逐批檢驗?還是抽檢?抽檢若是有漏網之魚，那該怎麼辦?

國民黨刻正推動反萊豬公投連署，問題是，即使連署過關，公投也按時程舉行，說不定，新冠病毒早已隨著美豬的外包裝侵入台灣，進入千家萬戶了!況且，就算反萊豬公投過關，到那時，萊豬早就吃進嘴裡，徒呼負負。何況，按2014年10項公投的經驗教訓，民進黨壓根兒不在乎公投民意，公投之於民進黨何有哉?

與其推動緩不濟急的反萊豬公投，不如即刻強力要求進口美國肉品和其他食品，一律要檢附生產、進出口廠商員工零確診的證明，進口冷凍包裝逐批核酸檢驗，確認沒有任何病毒依附其上!為避免有歧視美國進口產品之嫌，這項規定，應對各國進口食品，一視同仁!

再嚴格的鎖國政策，就怕掛一漏萬，擋住了人入境，漏了進口食品的檢驗，那破口可就大了!