趙少康重回國民黨，表面上是志在黨主席，明眼人一看即知，他布的當然是總統大選的局。儘管他身為媒體人，但沒有人認為他已脫去政治外衣，多數人還是以政治人看待他。他的政治判斷一向精準，但政治光環早已退卻，選擇在這時候出手，有可為嗎？

從大局來看，蔡英文領導的民進黨已經遭到極大的民怨，兩岸關係幾乎冰封，去中國化的進程一路向前邁進，連國號都在不知覺中改為「中華民國台灣」了，民進黨的台獨路，在蔡英文的潤物細無聲下，所向披靡。然而，卻苦了台灣經濟，和基層的受薪階級。這樣的兩岸政策不僅老藍男女無法接受，被視為「天然獨」的年輕世代也已經開始反思。

民進黨執政下，國內政治更是幾近極權專制，關中天新聞台、禁大陸書、對異議者查水表，作為不輸戒嚴時期的警總，而且是全方位的，除了司法、檢警，包括各相關部會也幾乎成為民進黨的附隨組織，像是中選會、通傳會、農委會簡直就是打手，什麼政治中立、國家化，只有民進黨一張嘴說了算。

這樣的氛圍就如同2018年的時候，韓流所以能夠在短短時間崛起，並立即捲起旋風，理由就是民進黨執政太爛，2018選舉結果和公投結果就是證明。這一年來，蔡英文挾著817萬選票，更是為所欲為，進口萊豬、防疫等重大政策全是她說了算。

更讓藍營氣不過的是國民黨的毫無作為，只是嘴上罵罵，不像民進黨在野時敢衝敢撞，也難怪民進黨敢如此猖狂。藍營這時候的確需要一個領袖，需要有人領導出一口鳥氣，趙少康選擇這時候出來，證明了他對於時局觀察的精準。

擔任藍營的共主，以趙少康的政治歷練，應是綽綽有餘，但是競逐大位，現在的選民結構能否翻轉？趙少康的確可以團結藍營，然而，號稱「天然獨」的年輕世代是否買單？這是對趙少康的考驗。不過，他已經說過，要對1450挑戰、要鬥牛鬼蛇神，只要把年輕世代和義和團、牛鬼蛇神切割，翻轉年輕世代不是什麼難事。天時有利，少康中興當然可為。