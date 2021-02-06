天色微亮大清早，左營果貿「寬來順」傳統早點，已經人聲鼎沸，麵點對眷村居民是不可或缺的存在，來到這，無論是燒餅油條、蘿蔔糕炒蛋或是饅頭夾酸菜都是好滋味，只要10元銅板價的鮮肉包，更是征服老小的第1名。

左營果貿社區有許多知名眷村小吃，「寬來順」不僅在地居民家喻戶曉，更是聲名遠播。營業時間從清晨4時一直到中午，無論什麼時段幾乎都有排隊人潮，即使周末賴床後想吃個早午餐，來到這大塊朵頤也完全沒問題。

有別於一般傳統肉包大小，寬來順的鮮肉包尺寸小一點，卻有著令人吮指的絕佳風味，看起來個頭雖小，內餡卻毫不馬虎，肉包麵皮Q韌，新鮮的豬絞肉紮實飽滿，肉汁豐富鮮甜，趁熱咬上一口，可是要小心肉汁爆發燙口！

讓人回味無窮的肉包就算一次吃掉3、4顆都不足為奇，不僅超好吃，價格也很實惠，一個只要10塊錢，說是庶民美食界的人氣王也當之無愧，品嘗時無論是原味或是淋上店家提供的特製辣醬汁，吃起來都別有一番滋味。