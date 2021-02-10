蔡英文總統在春節前夕召開國安高層會議，並做出4點指示，包括台美關係未受美國政權更替而影響、兩岸關係已是區域安全範疇、政府有信心面對依舊險峻的新冠肺炎疫情，並將針對新一波的立百病毒超前部署。此外，她除了跟對岸人民祝賀新春安康，還向大陸國家主席習近平喊話，重複兩岸和平的「關鍵鑰匙在中國手中」老調，只是大陸國台辦仍以「回到九二共識的政治基礎」來軟性回應，顯見雙方歧見依然存在。

今年蔡總統難得向大陸人民表達年節祝福，似乎有意藉由降低綠營過去1年多來炒作的「仇中」激情，爭取對岸民心。同時，她放低身段，重申「願意在符合對等尊嚴的原則下，共同促成有意義的對話」，也期待能讓兩岸人民在疫情受控的時候恢復正常有序的交流。

從蔡英文談話中可看出，她預見一旦各國普遍施打疫苗後，將陸續開放邊境管制，希望盡早恢復跨國活動，屆時台灣難再以疫情為由，拒絕兩岸民間往來。更重要的是，蔡英文其實早已體會到大陸從未說出口的善意，因為若非大陸未中斷不織布的供應，哪來綠營大肆吹捧的「口罩國家隊」！因此，正當拜登政府重新調整對中政策之際，蔡政府也希望借此東風，主動向北京當局釋出善意。

不可否認，大陸機艦持續騷擾台灣周邊是兩岸關係無法回歸正軌的關鍵之一。若大陸能把握美中關係重開機的時刻，負責任地扮演好區域大國的角色，同時降低對台灣的武力脅迫，豈非兩全其美。

要知道，解鈴還需繫鈴人，蔡英文光是向對方喊話，甚至還想藉兩岸歧見牟取黨派私利，自己卻從不主動遞出橄欖枝，還放縱民進黨恣意對大陸惡言相向，又怎能取信於對方？蔡英文從未公開追求台灣法理獨立的絲毫意圖，但其政策主張卻表露無遺，從「這個國家」到「中華民國台灣」，毫不正視中華民國憲法對兩岸關係之定位。如此作為，何來善意？

誠如馬英九前總統所言，蔡英文此番談話似乎是把改善兩岸關係的責任都丟給大陸，好像台灣什麼事情都不必做，「恐怕不符合事實」，呼籲「她應先伸出手」，藉此引領大陸共同努力改善兩岸關係。

蔡英文並非不知道，民進黨的台獨主張一直是兩岸關係未能推進到和平相處階段的最大障礙，否則英系不會在幾年前帶起是否應刪除民進黨黨綱中台獨條款的討論。趙少康的評論更是一針見血，他指出台獨根本是假議題，因為陳水扁跟蔡英文不敢正式宣布。既然如此，大權在握的蔡英文，為何不順水推舟，一舉移開這塊大石頭，讓台灣以中華民國憲法正面迎戰大陸呢？

美國力挺民主台灣，也不容大陸以武力威脅東亞區域安全，但從未承諾支持台獨。民進黨習慣把美國對台灣的支持扭曲成對大陸勢力擴張的反制，卻刻意忽略美方對兩岸應接觸的要求，不然也不會對川普敗選如此驚慌失措，否則蔡總統此次又何需向國人保證台美關係未變呢？

拜登政府正在找尋與中國大陸合拍的對話契機，代表著兩強互動將有新發展，夾在中間的台灣難道不該順勢而為嗎？坐而言不如起而行，蔡總統該動起來了。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）