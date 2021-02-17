母親希望父親也能認識上帝並受洗歸主；上帝的安排好奇妙-接替父親到大陳的指揮官劉廉一將軍有次到澎湖，向父親談起信仰，作了自己悔改信主的見證。父親恰好在此時認識來澎湖照顧痲瘋病患並傳福音的美籍傳教士白寶珠女士（Ms. Marjorie Bly），她先前到臺北縣樂生療養院工作，後發現痲瘋病患以澎湖為多，於是在一九五五年赴澎湖，幾乎與父親同時。白教士結識父親後，常談基督信仰，勸父親參加當地教會主日崇拜，教父親到海邊散步禱告，而父親也極為看重這位遠來我國獻身窮鄉僻壤的傳教士，不僅接待她、為她舉行茶會，她要暫返美國時，還辦了歡送會，這顯示父親的人生，也有了信仰與人道方面的新價值，即使在他即將離任的前一天，他還特別為白女士舉行茶會做為告別。

父親接觸基督信仰

很特別的是經國先生。我於二○一九年讀七十年前的王叔銘日記，看到他記載經國先生曾經希望父親死守、戰死在西昌，父親活著回臺灣，經國先生當時曾極不諒解；我看了馬上想到家裡珍藏的一本《荒漠甘泉》，這本《荒漠甘泉》來自經國先生，特殊之處在於整本是蔣總統指示經國先生自己抄寫一遍、並經蔣總統親筆修正的手寫本，裡面談基督信仰，勉勵讀者前進奮進。父親於一九五八年十二月在蔣鼎文將軍家過了意外的壽宴後，十二月十五日到松山機場要返回澎湖時，經國先生特別過來送機，並把這本極難得的手抄書做為父親六十歲生日的禮物，親手送給他。封面寫著：

謹以自編並經

家父修正之「荒漠甘泉」

奉贈

宗南老兄作為六十華誕之壽禮敬祝

萬事如意

小弟經國恭祝

中華民國四十七年十二月十五日於臺北

經國先生在親書的序言寫蔣總統的信仰：「……家父是忠實的革命者，亦是虔誠的基督徒。家父信仰基督教，是最澈底最深刻亦是最赤誠的。家父說：『信徒應當一無罣慮，你在基督裡，必賜你出入意外的平安』。又說：『神的行事，有程序與時候的。祈禱是下在地裡的一粒種子，還須用信心的力量去栽培他， 才能生長』。」

這份慎重而意義深遠的禮物，讓父親十分感動，如今已因六十餘年歲月泛黃而易碎。經國先生對我家而言，關係是何等的深！他不僅和父親往來密切，還照顧了我和弟弟為善，出資讓我們大學畢業之後赴美深造。

母親也於那年十二月寫給父親的一封信，特別提到她對父親的敬愛、信仰對她及婚姻的影響，以及蔣總統在基督信仰的虔誠。

……我覺得我自己的思想深深受了你的影響，如果有進步的話，也是你的功勞。我常常對我的兄弟和妹妹說，我是一個最平庸的人，可是我卻嫁到一位思想非常高超的丈夫。當我們剛剛結婚不久，我還沒有辦法澈底的了解你的想法，十年下來感謝你的耐心，更應感謝 神的啟示，使我們的思想愈來愈接近，現在我們──至少我這樣想──已可以彼此了解而又融成一片了。

……昨天祈禱會沒有開始時，夫人請我們吃蛋糕，那是為了慶祝她和總統結婚三十週年紀念的，我們的祈禱會開到一半，總統忽然駕臨，連夫人也事前不知道，（他是要討她的歡欣！）後來總統就在那裡聽我們的姊妹劉蘅靜女士講道，講後又和我們一同跪下去，為國家也為我們提出的許多人禱告。一國的元首、大軍的統帥在神的面前，就和別人一樣了。昨天這意外的一幕，也是很使我受感動的。親愛的，我真盼望你如有機會晉謁總統時，也能提出宗教問題，向老先生請教請教。

十二月○日是小廣十歲整生日，我給他訂了一個蛋糕，於○日下午課後約了他同班的十二位小朋友及級任劉老師到家裡來玩了幾小時。大家都玩得很高興，尤其是小廣，開心得不得了。我告訴他，媽媽因為愛他，所以每年都為他的生而慶祝，希望他也要不負父母對他的期望，繼續努力做個好兒子、好國民。十歲以後的生日，媽媽將每次請他吃兩個蛋一碗麵，直到二十歲再為他大慶祝。而等他三十歲生日時，就該他來請父母，替爸爸媽媽來慶祝一番。……

只可惜，我永遠沒有機會在生日時宴請父母。（待續）