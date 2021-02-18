在2月16日的疫情指揮中心記者會上，有媒體向指揮官陳時中提問「明年春節國人有沒有機會出國旅遊？」陳時中一開始說要依疫情的變化才能決定，但最後還是鬆口笑答「明年春節可以期待」。陳時中想讓國人在苦悶的疫情之下稍稍有點期待雖說立意良善，但細想他的這個回答，卻不禁還是想要提醒他，話真的不要說得太滿，也千萬不要放鬆得太早。

因為陳時中當時在記者會上就先提到，之所以可以期待國際旅遊，是因為目前疫苗施打率最高的以色列，染疫人數和死亡人數都在穩定下降中。而其他國家因為也陸續在施打疫苗了，因此可以預期接下來全球的疫情都會逐漸趨緩。如果照這個態勢發展的話，那麼世界各國開放邊界應該是指日可待。但對台灣人來說，我們連疫苗都還沒拿到，要談什麼恢復國際旅行？或許等我們開始有第一位國人施打了第一劑疫苗之後，再來期待什麼時候能夠出國還比較實際。

否則到時候就算其他國家已經開放邊界了，他們會讓沒有施打過疫苗的台灣人入境嗎？而在台灣境內還沒有大規模接種疫苗的情況下，指揮中心會放心讓跑出去國外的旅客直接入境，或者是讓外國旅客入境台灣嗎？如果以上這些疑問，指揮中心都沒辦法大聲地說「沒問題，一定辦得到」，那讓國人期待明年春節可以出國旅遊就真的只是安慰大家的場面話。

與其對國人喊話什麼時候就可以出國，或是明明繞過代理商跑去跟製造商買疫苗被打槍，結果又要抱怨「有人不想讓台灣太開心」，倒不如少說多做，免得台灣到時候從防疫前段班，變成疫情後遲遲無法脫離鎖國的經濟後段班。