檢察官起訴政務官的特別費支出、大學教授的科研經費申報，以及民意代表的助理費運用，是近年來最引起社會關注與法界物議的三項公務支出。其中，對大學教授這一項，因牽涉人數太多，且曾引發校園風暴，造成人心惶惶，目前多不再碰觸。至於政治人物部分，因黨派立場影響，法院判決結果是否公正廉明，能否真正澄清政風，也是人云亦云、言人人殊。

其中，尤以民代的助理費用這一項的爭議最大，其影響範圍也最廣；不但涉及各級民代，還包括重量級的國會領袖和僑選立委。有的涉案人執身囹圄；有的經多年纏訟最後獲判無罪，但心灰意冷，自此絕步政壇！還有的則被迫離鄉去國，從此告別國人，再也不回頭了。

究實而論，造成如此爭擾的主要關鍵有三：第一，是支出內容與實際用途不符，但金額不大，有時不過曲曲數萬元，因此常引起違法認定之爭議。此多係便宜行事，並非明顯而故意的貪瀆行為。我曾聽說一些涉案當事人，保留了多年來從政與競選時的每一張細項收據與發票，堆壘起來，竟厚達數公尺之高，親自面呈法官，以證明其絕無謀取私利之意圖。最後雖還其清白，但勞師動眾、經年累月訴訟的結果卻引發社會公議與輿論之質疑，此實非法治之楷模。

第二，是法院一旦判決當事人違法，則刑期甚重，完全不符比例原則。依據《貪汙治罪條例》第5條之規定，「處7年以上有期徒刑，得併科新台幣6000萬元以下罰金」，不但導致當事人名譽損傷，且一旦入獄7年之久，則職業生涯被迫中輟！但是真正應該大力懲治的貪汙行為絕非助理費所能及；因此，這類案件對導正民主政治，改革選風，澄清吏治，並無多大俾益。

第三，是此類案件多起因於民代助理或政治掮客的循私要脅或挾怨報復，係政治鬥爭與個人恩怨而非真正的追求社會正義。因此，不但當事人喊冤，不分黨派的民代同僚聲援，但有限而珍貴的司法資源卻成為個人報復之工具。從社會公益角度整體觀之，殊為不值！

但無庸諱言，畢竟還是有一些民意代表將助理費用中飽私囊，或以親屬為人頭，挪為私用。對此則應考慮正本清源、釜底抽薪，制定《公職人員助理任用條例》，以專職專用方式規定助理之薪給額度及福利保障。換言之，應比照大法官或監察委員的助理依據資歷與條件領不同定額之薪俸，並享有相關福利，但任用權仍由民代個人掌握，以利其調節運用。

此外，由於議會政治與黨團運作密不可分，各級民意機關均應配備適量之黨團助理，並允許黨團調用民代之助理，供其統一運用。此外，為了培養新進之助理人才，應建立「議會實習生」制度，擬定適當名額，發給定額的生活補貼，由各黨團依得票比例自由運作。總之，制訂《公職人員助理任用條例》的目的是興利，而不只是防弊；是促進政黨政治發展，提升議會的問政品質，並解決民代助理費用的法制爭議。

（作者為中國文化大學教授）