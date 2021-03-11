跟若莓和阿姨（若莓媽媽）走在礁溪小村莊的路上，遇到一個推著小車的阿婆。若莓問：「阿婆！還記得我嗎？」問完就開始自我介紹說「我是阿田的孫女！」

若莓告訴我，在台灣鄉下，晚輩跟長輩介紹自己，都會說「我是某某的兒子、孫子」。鄉下的孩子長大後離鄉去都市闖蕩，家鄉老人不一定認識，但只要跟他說是自己誰的孫女，對方就能馬上瞭解。

■阿田

我問若莓為什麼阿公是阿田？哪個田呀？

若莓說：田地的田。

有這個名字是因為…阿公很會種田！從前，村的人只要有關於農事的問題，施肥啦犁地啊除蟲啊什麼大小疑難都會來找阿公。久而久之，阿公就變成了阿田。

說完自己是阿田的孫女後，阿婆立刻反應過來了！說哇「ㄉㄨㄚ旱啦！」（長大了）。

這時，阿姨說「大家都知道我是阿田的媳婦啦！你不用說妳是阿田的孫女啦！」阿姨的意思是若莓跟在阿姨身邊，大家自然會知道若莓是阿田的孫女。

■人真的獨一無二嗎

我們生來就被告知，我們每個人都是獨一無二的，就像森林裏沒有完全兩片相同的葉子。

很久以前我就想過這個問題，真的「獨一無二」嗎？真的嗎真的嗎？

但現實一次又一次告訴我，我們隨時可以被別人替代。未來也許就是人工智慧。

■介紹一下自己

「我的名字是廖小花。」

「同名的人可不少。」

「我會彈吉他。」

「學校吉他社人很多啊。」

「我是朋友圈裏最幽默的人。」

「我覺得我也挺幽默的。」

「我三十歲就環遊世界了，蠻特別的吧。」

「我二十五歲就出家了，豈不更特別。」

「我長得高！我掌心有一顆痣！我！我...」

無論如何花樣百出另闢蹊徑地形容自己，很不巧，這個世界上，都會有人和自己一樣。形容得再多，我還是無法在人群中鎖定你。

茫茫人海，你在哪里？獨一無二？哪里？

到底怎麼樣才能在這個宇宙中精准無誤地「定位」自己呢？關係。像經緯網一樣、絲毫不爽的「關係」。

我是慶東和美芳的孫女，我是秋霞的妹妹，我是偉權的姊姊……我們的「獨一無二」，不是來自於我們個體本身，而是來自於我們和其他個體之間切不斷的互動和牽絆。

如果「只有自己」，其實是永遠找不到自己……浩瀚無垠的宇宙中，「我是誰」根本不重要。重要的是，你是誰的誰。不要忘了，我是美群的女兒，我是志辉的妹妹，我是有华的侄女……不忘血肉，報答恩情，找到自己，人生的自我完成，不就是這裏嗎。

■關係

阿婆好！

我是阿田的孫女。

我是阿田的媳婦。

我是阿田的孫女的朋友，小花。

若莓這代人，還能在村子裏這麼介紹自己，是一種福氣。

希望我們的下一代，向我們如此介紹自己的時候，我們還有機會釐清阿田阿花都是誰……

希望我們老的時候，都還想得起來，我是誰的阿田，又是誰的阿花。

（廖小花/世新大学陆生）