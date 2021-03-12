南韓不要的阿斯特捷利康（AZ）疫苗高價轉手賣給台灣，陳時中卻如獲至寶。然而曾一再遭到質疑的AZ疫苗日前再傳負面消息，丹麥、挪威及冰島宣布暫時停用該疫苗，因為有部分新冠肺炎患者接種後出現血栓，引發疑慮。

消息一出，台灣民眾人人自危，不免擔心這款西方多國都已叫停的疫苗，台灣還繼續用嗎？陳時中給的答案是，歐盟表示目前沒有直接證據顯示出現血栓的情況，因此呼籲持續施打該疫苗。

人命關天，這次大家不再「順時中」了，此一說詞旋即引發民意反彈，網路上幹聲連連，許多網友怒斥蔡政府這是不拿百姓的命當回事，不是應該超前部署，怎麼現在疫苗施打變的聊勝於無、寧濫勿缺。

但在被一再問及是否會率先接種AZ疫苗時，陳時中表示考慮到台灣疫苗資源不多，會優先留給更需要的醫護人員等高風險群體先打，當然「如有必要，也不排除這個可能。」說得不乾不脆，似有難言之隱。

此外，陳時中透露目前AZ疫苗在台灣的無菌試驗尚未完成，預計要到3月17日左右才會有結果。誰都知道施打疫苗會有風險，所以更要挑選安全有效的，在未充分考察該疫苗的安全性之前就匆忙接種，展示不落人後，這無異飲鴆止渴，甚至是草菅人命。