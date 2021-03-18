據報導，由於某知名壽司店推出「免費」活動，凡與有「鮭魚」二字同音或相同的名字者，皆可享受到優惠，甚至免費的待遇，故引起新北、高雄兩市的年輕人紛紛向戶政事務所申請改名，至今已有20多人改名成功。

這些更改的名字，五花八門，更有長達30餘字的，窺其內容，大抵皆有「鮭魚」二字，顯然就是為了飽餐一頓而已，日後肯定還是會改回來的。這種視改名為遊戲的心態，一是純屬好玩，二是顯然受到網路遊戲、聊天室、PTT取暱稱的影響，不僅完全顛覆了傳統姓名學的觀念，更洩露了當今部分台灣年輕人草率輕忽、漫不經心，而又貪圖小便宜的態度，「只要我喜歡，什麼都可以」，十足令人憂心。

法律規定一個人一生中可以更改3次名字，這次改名，等於就白白浪費了兩次的機會，且重新改名，一次須交250元的憑證費，一來一去，就是500元，中間耗費的時間，更是無法計數，難道真的划得來嗎？更麻煩的是，一經改名，戶口名簿、學籍、公司名冊，如果也要改來改去，是否會徒增困擾？

傳統取名，姓氏通常只能從父，後來改為可以從母，但名字則除小名外，往往是十分慎重的，字形字音字義、五行相濟，缺一而不可，從未見過如此輕忽的取名態度，謂之「改名之亂」，何由而不可。