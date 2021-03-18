行政院促轉會延長任期5月將屆滿，院長蘇貞昌表示支持再度延任，遭到「台灣民間真相與和解促進會」提出5大疑問，包含《促進轉型正義條例》的立法精神、委員會的核心任務、實際運作績效等，質疑若再延任是要成為萬年機關！

行政院對此回應「促轉會的運作與其他獨立行政機關並無二致，延任與否依法行政且符合政策及任務之需，感謝社會各界的體諒。」言下之意更感可慮，因為是否意謂「其他獨立行政機關」將來也會因為政策及任務而延任，甚至會為依法行政而修訂特別法制？至於如何知道社會各界已然體諒？若以行政院長個人決定延任就是代表社會各界，則置「民主政治」於何地？

從法制層面來論，《促進轉型正義條例》第2條既規定促轉會為行政院二級獨立機關，不受《中央機關組織基準法》及《行政院組織法》限制；此一立法已非民主國家的特別法，因為不思修法竟以另法終止適用，這是「希特勒納粹時期立法模式」，如果再將促轉會任期一延再延，等於廢除兩法，視法治如無物；此一特別又特殊作法，是僅「極權國家」才有的「黑機關」現象。

茲不論我國的轉型正義法制，至少各國從事轉型正義及設立機構，都以短期速戰速決為設限，例如智利2年、南非3年、瓜地馬拉2年，因為他們深怕國家處於不穩定，以及恐有人權遭到迫害的疑慮。而今蘇院長卻反其道而行，表示幾十年的威權統治，不可能促轉會2、3年間完成任務，所以支持促轉會延續。

問題是，依據「司法院大法官釋字第613號」解釋理由書之意旨，行政院長對獨立機關的重要人事有一定的決定權限，以維繫向立法院負責的關係。但此段是謂行政院長擁有向立法院負責的人事提名權，此權由負擔全責的行政院長決定；但並不包含迴避立法院監督的延任權，因為若未再次提任反而損及民主正當性基礎。亦即欠缺固定任期，悖離獨立機關的法理，更淪為執政籌碼，也是忽略再接受最新民意驗證的需要。

特別是促轉會的法定職權亦有違憲之虞，因為憲法第7條「平等」內涵， 其核心價值即是「和解」；憲法第166條規定「國家應保護歷史、文化、藝術之古蹟、古物」，其本意也在「保護」而非「追究」。所以憲法對於轉型正義的目標是「和解」，是促成社會真誠溝通；並非《促轉條例》所定的「清除、平復」，更非報復、追究。

又促轉會擁有司法調查權，亦即不待法院裁判，即可自行認定「威權象徵」、「政治檔案」；過去曾經公告撤銷兩波白色恐怖時期有罪判決名單，共有2775人，但其中竟有409人是中國大陸官方報導的派遣特工，這些共諜當時進入台灣展開行動，遭到軍事法庭公審處決；雖說部分案件或應平反，但促轉會怎可如此輕率地推翻「司法判決」，新證據、新事實的刑事證據法則怎麼憑空消失了，這豈不是賦予促轉會不當的司法權。

促轉會還編制了74位冗員，但自設立以來，運作上問題極多，例如曾發生前副主委張天欽東廠事件、委員開會出席率低、工作多是移除威權象徵、過去3年中未提任何法案、公民審議與社會溝通不足、被害者認定浮濫忽略司法程序、加害者定義不明與缺乏違法具體事證等。

台灣自解嚴以來，早已經歷7次總統直選、7次憲法修正，民主轉型的成就也在3次國民黨與民進黨輪替下，深為世界各國稱羡。我國自栩法治國家，任何促進轉型的作為都應遵循憲法對人權的保障，才不致轉回極權、獨裁的恐怖政治！若是促轉會一再延任，將是留來留去留成復仇者，這樣的政府該被時代與民意所唾棄！

（作者為國立雲林科技大學科技法律研究所教授）