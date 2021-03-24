台中市議員施志昌、大甲區長顏金源等人於幸福里種植藺草，預計9月就可收割用以編織物品。（王文吉攝）

藺草編織為大甲當地特色文化，台中市議員施志昌、大甲區長顏金源、大甲區幸福社區發展協會理事長陳桂蘭、幸福里里長翁木榮與社區居民24日一同於幸福里種植藺草。施志昌表示，幸福社區為了保存與傳承當地文化，自前年開始復育藺草，推廣藺草編織文化，通常每年9月就可收割用以編織物品。

施志昌表示，編藺草是過去在大安溪以北至苑裡溪以南重要的經濟活動，隨著時代的變遷逐漸沒落。但過去經驗累積所造就的編織技術，已成為當地文化的表徵。幸福社區為了保存與傳承，自去年開始復育藺草，推廣藺草編織文化。通常每年9月就可收割用以編織物品。

施志昌也表示，這2年編織藺草的在地「達人」們也持續開個教授編織藺草，希望把技術傳承下去，這些學生製作的作品每年也都會在成果展中展示出來。施志昌說，今年開始會努力尋找知名賣場或是適當的通路地點展示，讓藺草工藝能被更多人看見。

陳桂蘭表示，藺草的編織必須經過許多程序，從種植到收割之外，收割後還要經過析草、剝不完全葉、槌草、揉草、鋪草等程序處理收割下來的藺草才能編織，而編織程序還有接草、填草、折邊與磨平等等，才能完成一項藺草製作的工藝品。

翁木榮也表示，前年開始復育藺草，就是希望能讓社會大眾重視這項傳統技藝，另一方面也透過文化的傳承，讓更多人能認識大甲、接觸幸福里這塊土地。

(中時 )