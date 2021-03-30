原民文化的傳承一直是政大關注且重視的議題，政大今日(30)日與東森集團舉行產學合作記者會，由東森直銷電商出資新台幣5百萬元，將以產學合作的形式，拍攝原民文化、美食、文創產業相關節目《部落抓風味》，並且還會借ETtoday媒體資源，保存、宣揚原民特色文化。該計畫由政大原住民族研究中心和希望基金會董事長紀政擔任指導顧問。

政大位居台灣原住民文化研究龍頭地位，政大原民中心於1999年成立，從事原住民族語言各領域研究，研究成果更是「原住民身分認定法」與行政院公布7個新民族成立的學術依據，而台灣原住民族語言能力認證系統、國中小9年一貫課程原住民族語言教材，皆由政大原民中心編製。

政大近年積極推動原住民、南島研究，設有原住民族研究中心、原住民專班，在高等教育深耕計畫中，也在社會責任與地方創生的部分，特別提出與部落合作的計畫。校長郭明政在活動開場致詞時表示，台灣有著豐富底蘊與內涵的原民文化，要一同珍惜、攜手保存。

政大副校長趙怡曾任東森集團副總裁，為此次合作的幕後推手。他表示，東森集團近年來關注原住民領域，與政大的合作是珠聯璧合，未來能讓原住民的寶貴資產傳承延續，甚至可和整個南島語族文化串連，作為世界文化重要資產。

政大原住民族研究中心和希望基金會董事長紀政擔任指導顧問，東森集團長期投入原住民慈善活動，以「關愛、溫暖與幸福」理念成立東森社會福利慈善基金，自2007起年實施原住民學童「愛的早餐」服務，迄今幫助近3萬名部落孩童。

近年臺灣原住民學童議題漸由生活物質轉變為文化傳承，東森集團總裁王令麟表示，過去在紐西蘭，看到當地對毛利人文化的珍惜與保護，深受感動，整個社會文化的進步，一定要先從尊重少數、珍惜、保護當地原民文化開始，這些文化是全人類資產，而原住民文化是台灣重要的資產，傳承理應做好。

王令麟期盼，東森集團能透過媒體的力量，紀錄珍貴的原民文化，他也允諾將透過產學合作，拍攝珍藏原民特色文化的影音，透過系列節目露出和相關宣傳，振興原鄉固有文化，帶動原民文創品牌、文創和觀光產業，共同創造部落新價值。

(中時 )