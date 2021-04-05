香港小生陳浩民與大陸辣模蔣麗莎在2011年奉子成婚，小倆口婚後恩愛，夫妻還在5年內生下1子3女，幸福組成一家六口，而更讓人羨慕的是，蔣麗莎雖然身為四寶媽，她仍擁火辣身材，蔣麗莎也不吝嗇展現好身材，對此，蔣麗莎昨（4日）則感性發文：「我卻想以自己為例，鼓勵更多媽媽們可以勇敢做自己」。

蔣麗莎雖然身為四寶媽，但她仍擁有俏麗顏值和前凸後翹的好身材，天生麗質的蔣麗莎看起來就像個少女，蔣麗莎也不吝嗇展現自己的身材曲線，由於微博近日以「女性展示身材有錯嗎」引發討論，對此，蔣麗莎昨晚則在微博發表看法，蔣麗莎表示自己很喜歡小孩，而她也是四個孩子的媽「很多人覺得已婚媽媽就應該在家帶孩子，不要拋頭露面，更不應該"展示身材"，但我卻想以自己為例，鼓勵更多媽媽們可以勇敢做自己」。

蔣麗莎不吝嗇展現好身材。（圖／取材自蔣麗莎加油微博）

天生麗質的蔣麗莎看起來就像個少女。（圖／取材自蔣麗莎加油微博）

蔣麗莎進一步提到：「女性無論處於人生哪個階段，都有追求美的權利」，蔣麗莎認為，不論是豐滿或骨感，只要合理合法、不違背世俗，大方展現自信就是女性最好的狀態，蔣麗莎這一番話也獲得網友狂讚。

蔣麗莎與香港小生陳浩民育有1子3女，幸福組成一家六口。（圖／取材自蔣麗莎加油微博）

其實微博會以「女性展示身材有錯嗎」引發討論，是因性感女星徐冬冬在陸綜《聽姐說》中，分享了自己原先演藝事業頻碰壁，直到改走性感風格後才被關注，網友則紛紛以「女性展示身材有錯嗎」引發討論，而徐冬冬事後也高EQ發文：「性感沒有錯，更沒有罪，以後我會一直繼續性感，也會用健康的心態去面對世界」。

蔣麗莎微博全文。（圖／取材自蔣麗莎加油微博）

(中時新聞網)