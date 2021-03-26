建軍備戰誰都想「高大上」，但現實的問題是錢：有多少錢，做多少事！

研發射程逾千公里的攻陸巡弋飛彈，單從科技提升的角度看，或許有必要。但它要打何目標？目的為何？對軍事作戰的利益為何？可能嚇阻或中止中共對台作戰嗎？

仔細想清楚這些問題，你會明白遠程攻擊不單無助於止戰，反而會引起中共更激烈的反擊。不是怕不怕的問題，而是戰略選擇的問題。

大陸土地如此之大、目標如此之多，你要準備多少枚長程巡弋飛彈？假如預算無上限，或這幾型飛彈的價格差不多，射程的確越遠越好。可是，射程越遠的飛彈造價越貴，而且隨著距離增加，價格幾乎呈幾何級數成長。

遠程打擊對止戰沒有決定性的助益，反而會大量消耗有限的國防預算，進而減低近程防衛力量。此外，台灣生死之戰會決定在遠程打擊，或是近程防衛？

國防預算無法大幅增加的前提下，建軍備戰的原則是：夠好就好，不必最好！