去年高雄市長補選前，高雄市圍棋委員會舉辦「打狗盃全國圍棋錦標賽」，主委連立堅在會場中說：

「這一次的補選，我也在陳其邁裡面擔任副總幹事，如果主任委員跟市長的關係很密切，當然以後支持圍棋運動的力道，就會加大、加深。在這樣特殊的默契，特殊的承諾之下、會對圍棋運動，有很大的幫助，所以在這邊，我也跟大家拜託，希望大家能夠支持陳其邁。」

連立堅講話的影片曝光之後，台北市議員羅智強質疑「陳其邁當選，以後補助會更多」的暗示，算不算是期約賄選？就這樣一句話，被連立堅提告加重誹謗。

事隔快一年，北檢以不起訴處分，理由是：「連立堅自承辦一次比賽，市府會補助3萬元，羅智強所述並無不實，又高雄市長補選期間，關於陳其邁的言論內容，與選舉公平等國家社會公益相關，屬可受公評事項。」

這位自稱陳其邁副總幹事的圍棋主委，公然宣稱「因為主委跟市長的關係很密切，就會有特殊默契，支持圍棋運動的力道就會加大、加深，請大家支持陳其邁」，擺明了「靠勢」，觀感實在不好，更不該濫訴。

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