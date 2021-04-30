高市創富同濟會贈青山國小防疫神器，讓學童向蟲蟲危機說掰掰。（柯宗緯攝）

高市創富同濟會贈青山國小防疫神器，讓學童向蟲蟲危機說掰掰。（柯宗緯攝）

創富國際同濟會一年一度的大型社服活動，今年主題為「青山 70 感恩季，同濟攜手齊防疫」，30日到創校逾70 年歷史的高雄市小港區青山國小，捐贈防疫神器「心之泉-菌菌 Bye」，保護孩童上課環境，同時防堵疫情在校園擴散，也向蟲蟲危機說掰掰。

國際同濟會為全球性的志工社團，其中高雄市創富國際同濟會，於 2019 年10月6日，由創會會長陳厚佑創立。這次社會服務公益活動，是由本屆會長潘怡婷籌備主辦。

青山國小校長陳宜亨提到，校內長期都會遭受到小黑蚊、蚊子、跳蚤這些蟲害問題困擾，學童經常遭受蟲害侵擾。他還自嘲，自己感覺像小鮮肉也是小黑蚊主要的目標。

陳宜亨無奈說，學童身上也常常被叮的紅腫、其癢無比、痛苦難受，真令人心疼。為了孩子們，用心良苦、費盡心思，試了各式各樣的方法，卻還是束手無策。三害問題，全台各地的學校幾乎都有，尤其是目前沒有天敵的「小黑蚊」（台灣鋏蠓），以及接下來的登革熱疫情和跳蚤的問題，目前總是沒有辦法解決根源問題。

針對疫情，創富國際同濟會捐贈「心之泉-菌菌 Bye」，保護孩童上課環境的抗菌防疫48小時， 在第一線防堵疫情在校園擴散。每個班級都有防疫產品，讓孩子在安全的環境學習零距離。

(中時 )