華航、諾富特群聚感染擴大，目前累計有28人確診，引發社會關注，台北市長柯文哲更向指揮中心喊話，該把機組人員的疫苗施打順序提前。對此，指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎表示，世界各國都是將醫護人員放在接種疫苗的第一順位，從來沒有聽過把航空機組員放首位，這種講法真的會讓國際笑死。

華航疫情爆發後，外界將矛頭指向公費疫苗施打順位錯誤，未優先讓航空機組人員先打，柯文哲也喊話應把機組員接種順序往前提，李秉穎今在廣播節目《周玉蔻嗆新聞》受訪時表示，世界上所有的國家訂定的疫苗施打順序都是醫護人員為第一順位，從未聽過把機組員放在前面的。

李秉穎解釋，守在第一線的醫護人員如果確診，除了會傳染給很多人之外，更重要的是，若醫護人員病倒，醫療體系會崩潰的。如果看到機場人員感染，就說機場人員要排第一先打疫苗，那萬一防疫車隊司機感染了，「那你又可以再嘴啦！」

李秉穎表示，這些說法通通都是馬後炮，而且不是事實。現在華航多名機師確診，才導致這個說法出現，也讓許多人忽略年初爆發的桃園醫院群聚事件，還有去年林口某醫學中心院內感染事件，當時關閉多少病房、影響多少病人，兩起事件合併來看，比起這次華航的單一事件嚴重多了，影響的範圍也更廣。

李秉穎指出，醫院收治的是確診病患，旅館和航空機組員只是「有可能」會接觸到確診者，兩者的狀況截然不同，而防疫旅館收的國外旅客，也不是確診病人。因此要求將航空人員的疫苗施打順序提前至醫護人員前面，到底是在說什麼東西？

李秉穎表示，萬一明年再來個什麼流感大突變，還是要把航空人員列為疫苗接種順序的首位嗎？這種說法真的會被國際笑死。

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(中時新聞網)