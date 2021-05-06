華航機師及諾富特飯店群聚案再度擴大，確診足跡延伸至雙北生活圈，民眾人心惶惶，憂心疫情擴散，紛紛關心北市防疫是否升級。台北副市長兼副指揮官黃珊珊說，由於市内未出現感染源不明的本土案例，因此不考慮升級，但在升級前會下修公有場館容留人數、加強稽查應佩戴口罩的8大類場所，以及老人共餐採梅花座和攜帶個人餐具等。

目前北市防疫計畫遵循中央秋冬專案，規定出入8大類場所應佩戴口罩，但根據北市最新公布的防疫3階段，倘若市內出現感染源不明的本土案例，將啟動第1階段，室內100人以上、室外500人以外的活動全數停辦，倘若北市府宣布防疫升級，表示接下來的母親節集會、各機關表揚活動及開齋節都將受到影響。

台北市流行疫情指揮中心今下午召開記者會，由台北副市長兼副指揮官黃珊珊及衛生局長黃世傑出席。黃珊珊指出，目前尚未出現感染源不明的本土案例，所以不會啟動第一階段，但就像衛福部長陳時中說的「可能已經在邊緣」，市府會預作準備，但盡力不要干擾市民生活。

黃珊珊說，未來會下修公開場館的容留人數，並採取總量管制，最快下周三會公布數字給外界參考。同時加強稽查秋冬專案的所指涉的8大類場所，從抽查改全面派員至各行政區巡檢，尤其公共運輸和營業場所，確保民眾口罩戴好戴滿，也說從去年秋冬專案已來，現已開出8張罰單，如今加強查核是為確保不再出現疏漏。

至於老人共餐部分，會建議保持安全距離，採梅花座，同時使用個人餐具。黃也補充，台北市104家防疫旅館已全數查核完畢，4日開始展開第二階段查核，強調市府在各項防疫上都已做好準備。

黃珊珊指，外界關心的母親節活動，由於市府尚未啟動第一階段，期望大家能在辦活動之餘，盡量保持社交距離、別有飲食攤位，就算有也建議外帶。室內、室外活動，原則是室內實名制、戴口罩，室外活動則要落實總量管制和戴口罩，非必要別取消配戴口罩。

(中時 )