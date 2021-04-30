民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉及販毒、詐欺遭法辦，而其過去誇張行徑也一一被爆出。媒體人陳揮文昨在政論節目中表示，事發後民進黨台北市黨部評委、召集人、執行長名字不斷被提起，大家彷彿忘了真正的主委是誰，顯見吳怡農根本不具實際作用，是個標準的「有好爸爸的傀儡」。此言一出，引起全場大笑，在座來賓更笑喊吳只是個傀儡加花瓶。

陳揮文昨日（29）在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉直言：「民進黨台北市黨部的主委，他是個標準的傀儡，怎麼都沒有人提到他？你們提到什麼評委、召集人、執行長等等，那到底主委是誰？那個主委就是根本搞不清楚台北市什麼狀況，然後就插在那裡，因為有個好爸爸。」

陳揮文強調，本來的主委是黃承國，因為立委何志偉的媽媽薛凌跟台北市前議員王孝維要選，兩邊互罵賄選，結果後來擺不平，可見這就是「民主退步黨」，所以才會有一連串的醜聞下來。

當陳揮文講到「怎麼都沒有人提到他」時，引起現場哄堂大笑，在座來賓包括國民黨立委李貴敏、鄭麗文等人，紛紛大喊：「因為他是傀儡！」陳忍不住大笑回：「對對對！」當陳講到「主委根本搞不清楚台北市狀況就插在那裡」時，在座來賓又笑喊：「花瓶啦！花瓶！」再度引起現場一陣笑聲，意指民進黨台北市黨部主委吳怡農只是個「靠爸上位」的擺設。

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(中時新聞網)