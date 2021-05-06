民進黨台北市黨部前評委會召集人趙映光之子、民進黨黨員趙介佑被爆涉販毒、詐欺，還大剌剌行使特權臉書打卡。三立《新台灣加油》主持人廖筱君在節目中質疑，民進黨現在是怎樣？被黑道包圍嗎？她也忍不住想問，民進黨要不要掃黑？

囂張！趙介佑涉毒逃兵全因黨證無敵？ 民眾嘆：不信任政府【街訪】

具有多重民進黨「頭銜」的趙介佑，囂張行徑震驚社會。他憑藉深厚的黨政關係，不僅能通天，還把警方當小弟使喚。民進黨黨證如此吃得開，黑幫才想方設法與黨內掛鉤，民進黨如今被譏為黑幫化。

早在2016年趙介佑就曾因毒駕被法院判刑，但民進黨不僅未處理，還讓他在黨內的勢力不斷坐大。2016年總統大選期間，擔任蔡英文台北市競選總部顧問，同年6月並當選民進黨北市黨部黨代表。

有了民進黨這座大靠山，讓趙介佑肆無忌憚，兩度無故鳴槍示威，只被以違反《社維法》輕罰，2018年在北投分局不但與洪姓受刑人在外碰面，還貼文炫耀，「誰像你這麼好關，還可以出來吃便當」，把警局當成自家 。

去年警方偵辦通信詐騙案，逮到6名嫌犯販毒，檢察官前腳裁定聲押，趙介佑後腳就拿到熱騰騰的羈押庭筆錄，並跑到北投分局拍桌子興師問罪，局裡警員儼然成了他的小弟，不但第一手保密資料被人奉上，連被罵都不敢吭聲。

三立《新台灣加油》主持人廖筱君也在節目中質疑，民進黨現在是怎樣？被黑道包圍嗎？她也忍不住想問，民進黨要不要掃黑？民進黨還沒覺醒嗎？與黑道劃清界線不是政黨最低標準？連向黑道宣戰都說不出口嗎？

(中時新聞網)