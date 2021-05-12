8月28日公投將至，總統蔡英文11日在臉書呼籲對公投「四個不同意，台灣更有力！」對此，資深媒體人趙少康表示，不同意總統這種放錯施政重點的態度，並提醒「社區已染疫，英文別忘記」。

趙少康昨先是到蔡英文PO文下方留言質疑，請問總統知道新冠肺炎疫情已經進入社區傳染？此時此刻全民憂心的是防疫，您卻只想著宣傳公投「不同意」，我們不同意妳這種放錯施政重點的態度，提醒總統「社區已染疫，英文別忘記」。

趙少康在蔡英文PO文下方留言。（圖／摘自蔡英文臉書）

晚間趙少康在自己臉書又提及，病毒已經進入社區了，蔡英文還在公投大內宣，根本不了解人民的擔憂。

昨日國內新冠肺炎傳出2起群聚疫情，一天新增7例本土確診，創下疫情爆發以來最高，其中還有6個人找不到感染源，趙少康指出，顯見台灣已經進入社區感染，人人自危，民眾現在最關心的是「如何自保」以及「政府的後續作為」，沒想到總統最關注的竟然是宣傳公投「不同意」。

趙少康認為，蔡英文身為國家元首，理應在衛福部長陳時中開記者會前就獲知國內疫情非常不樂觀，卻仍把宣傳四大公投「不同意」放在首位，將臉書看板換上公投宣傳而非防疫宣導，抓不到施政重點的「歪樓」，如何安定民心。而在歷經兩階段連署成功的公投案，應由民眾自主決定投下神聖一票，以總統高度，怎能公開表態企圖帶風向？

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(中時新聞網)