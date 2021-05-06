華航機師染疫及諾富特飯店群聚案，至今已累積28人確診，由於確診者足跡遍及北中南，也讓中央與地方責任歸屬引發關注。媒體人陳揮文表示，若疫情持續擴大，衛福部部長陳時中的民調將更高，這點去看國外例子就知道，因為「民粹未開」。陳揮文更痛批民進黨拿「愛台灣」當作籌碼，不斷掩蓋外界對疫苗採購的質疑，只要敢當「烏鴉」，就會遭受網路霸凌。

陳揮文昨日（5）在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉直言，依照國外的經驗，新冠肺炎疫情若再繼續嚴重下去，陳時中的民調會更高，這是個很奇怪的現象，但大家去看國外的一些例子就知道，這也是沒辦法的事，因為「各國民粹都未開」。

陳揮文指出，面對疫情危機，現在關鍵在身為指揮官的陳時中的應變態度，衛生署前署長楊志良與醫師王任賢他們扮演「烏鴉」的角色非常辛苦，他們在網路上都被罵得彷彿「不是人」。話鋒一轉，陳揮文表示，大家必須了解，陳時中是個「非常不認真的牙醫」，他已經很久沒有執業了，他的本科並非公衛專業，他是牙醫出身的，然後在政壇浮沉20幾年，連民進黨的不分區安全名單都擠不進去，是因為這次疫情的關係，才瞬間水漲船高，變成全國性的政治人物，甚至民調比總統還要高。

對此，陳揮文諷刺道：「我都推薦陳時中選總統！民調比蔡總統高怎麼只選市長？」陳揮文痛批陳時中，見不得任何批評的心態，對台灣的防疫工作而言是「最最危險的」，所以無論楊志良、王任賢說什麼，陳時中都立刻反駁打槍。

針對AZ疫苗接種率，陳揮文表示，我們有32萬劑如今才打了6萬多劑，這是為什麼？原因就出在以下種種疑問：為什麼台灣有錢買不到疫苗？為什麼國民黨在立法院成立「疫苗調閱小組」，民進黨全力反彈？陳揮文強調，「疫苗調閱小組」現在又喬，讓民進黨立委陳瑩去當召委，「那就完蛋了！」如此他將對疫苗調閱小組「一定查不出真相」的結局「非常有信心」，因為民進黨面對疫苗採購的態度就是「掩蓋」二字，大家都不能質疑民進黨的「防疫神話」與「綠媒泡泡」，若質疑就是「不愛台灣」。

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(中時新聞網)