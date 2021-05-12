國內今天(12日)新增16例新冠肺炎本土病例，還有1例病例還在調查中，中央疫情指揮中心指揮官、衛生福利部長陳時中今天原本表示，疫情今天有可能會進入第三級警戒，後來他又改口，下午還不會宣布升級為第三級，而是近期可能會升級。工運人士鄭村棋認為，陳時中現在還在賭、還在撐，希望自己的神話不要破滅，因此陳時中是有政治考量。

為何還不宣布升級為第三級？陳時中今天表示，本週目前共有宜蘭、新北等2起群聚，而今天新增的3例不明感染源，並不算群聚事件，所以還未符合第三級警戒，不過各界可事先準備做好因應。

鄭村棋今天在《國民大會》節目中表示，他如果是陳時中，寧可把防疫措施加大加重，寧可像陳時中曾講的超前部署。但他卻認為，陳時中現在還在賭、還在撐，希望他的神話不要破滅，所以陳時中是有政治考量；而現在這種情況，陳時中他們已經有點疲了，苗頭才出來，如果能迅速下重手，說不定就能決勝於千里之外。

鄭村棋強調，陳時中還在賭、還在撐，他不想過度推斷，不過他認為陳時中有低估、有政治考量，這是錯的。

(中時新聞網)