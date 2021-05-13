12日疫情再起，新北市長侯友宜表示，對進入社區感染採取「堅壁清野」戰術，即日起關閉KTV等八大特殊娛樂業，及網咖、電子遊戲場、公有文化場館、圖書館、活動中心、國民運動中心。有輿情統計網站分析指出，比較新北市長侯友宜、台北市長柯文哲兩人的聲量。其中，侯友宜在Google的新聞搜尋上獲得強勢聲量。

臉書粉專「聲量看政治」16日PO文指出，根據24小時的GoogleTrend與即時新聞社群聲量的狀況，比較柯文哲與侯友宜2人的搜尋與新聞社群聲量。根據資料顯示，2人的聲量依序為，侯友宜55.6%，柯文哲44.4%。侯友宜在Google的新聞搜尋上獲得強勢聲量。侯友宜不僅在新北市以74％贏過柯文哲的26％，連在台北市，侯友宜聲量52%，也贏過柯文哲48%。

網友回應表示：「四趴仔哭哭惹。」、「光看他接著指揮中心後面開記者會講幹話，就知道他應該晚上都睡不著。」不過，也有人認為，「他的都在批踢踢八卦板，可惜這個算不進去(吧)。」

一日暴增16例本土個案，台北市長柯文哲12日召開疫情因應記者會，表示這是最嚴重的一次，因此防疫要進入準第三階段。台北市主辦的活動至6月8日前都取消，嚴格執行各區公所的實名制；從市政府開始，明起嚴格實施身分證背後掃條碼、有實名制的卡片。衛生局則要更嚴格執行專責醫院分艙分流。

(中時新聞網)