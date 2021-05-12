面對近期的新冠疫情風暴持續擴大，除了雙北首長「逆時中」，立委林為洲也砲轟「為政者心態傲慢」，並點出「中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中面對外界批評疫苗策略有誤時，竟然直嗆『為何不早講』，行政院長蘇貞昌還替他緩頰『神仙也做不到沒破口』！」

林為洲直言，防疫權力集中在中央流行疫情指揮中心，有疏漏就是沒做好，掌握權力的人就該虛心檢討，怎麼能把責任往外推，以往防疫做得好，不代表未來能免責，假如能夠早一點檢討防疫旅館的混居措施，華航和諾富特事件的錯誤，應該是可以避免的，「何必惱羞成怒呢？」

台北市副市長黃珊珊指出，中央提供給地方政府的資料並不完整，「我們真的像蒙著頭打仗。」「過去這一年多，我都很痛苦」。（圖／擷取自黃珊珊臉書）

「翻開流行病學史，新冠肺炎病毒從2019年底開始，至今已經超過一年半，疫情確實拖得有點久，繃久了，難免大家的心態會比較鬆懈，才導致這次華航和諾富特事件。」擁有醫護背景的立委蔡壁如透露，她定期與台大感染科醫師、公衛學者開會，4月初，專家們觀察到印度染疫和死亡人數急驟增加後，認為病毒已進化到「傳染力變得很強」，傳染對象還轉向年輕人和幼兒，當時就曾提醒相關單位必須嚴陣以待。

蔡壁如進一步解釋，如果確認社區感染，政府就會採取嚴密管制，例如住戶出入都得量體溫，每天徹底記錄ＴＯＣＣ（旅遊史、職業別、接觸史、是否群聚），貫徹足跡登錄，每個社區都會變成「防疫堡壘」。

在雙北首長狂電與立委諸公的批評下，近來陳時中在網路上的負面聲量暴增，幾近「神格幻滅」；總統蔡英文面對走在社區感染爭議鋼索上的台灣，實在不宜再用「文青式」的口吻喊話，應盡速全面檢討防疫政策、縮短中央與地方疫調落差，並督促疫苗採購進度，因為防疫作戰一旦稍有鬆懈，下半場勢必功虧一簣。

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(中時新聞網)