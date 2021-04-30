民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉及販毒、詐欺遭法辦，過去誇張行徑也一一被爆出，台北市黨部主委吳怡農的後續動作成外界焦點。國民黨台北市議員徐巧芯直言：「吳怡農要證明自己不是傀儡主委，請在此時發動民進黨台北市內部全面掃黑！」強調吳若同流合汙，便證明一個備受期待的清新政治人物也不過如此。

徐巧芯昨日（29）在臉書發文表示，趙介佑涉毒品案，又被爆出疑似在警方借提人犯時竟然有特權能夠見親友等事件，甚至光從他的臉書就可以看出他與北投分局的關係密切，相當活躍。這讓所有人一方面詫異警紀是如何敗壞，另一方面更好奇是要怎樣的背景才能讓白道聽命於黑道。原來，趙介佑是民進黨台北市黨部評委召集人趙映光的兒子，民進黨台北市黨部執行長趙心瑜是他的姑姑。

徐巧芯指出，民進黨台北市黨部有黑道背景這件事，早已不是新聞，甚至去年5月，民進黨的北市主委選舉就爆出黑道爭議。一度有意參選民進黨北市黨部主委的薛凌之子、立委何志偉更在通過「吳怡農條款」時屢次提到某次中執會的關鍵字是「黑道」，稱民進黨過去曾因為黑道大幅度入黨，黑道的控制情形；何當時還說，一個政黨絕對不能「白道怕黑道，黑道怕警察，警察怕白道」，這段話如今看起來就像一個預言，預示了近期松山分局、北投分局荒腔走板的事件。

對此，徐巧芯認為，販毒照理來說對民進黨年輕一輩、形象清新的吳怡農來說，處理方式應該是要快刀斬亂麻，迅速開除黨籍，但實際上昨日下午民進黨台北市黨部評委會僅決議受理啟動調查，還說要到下週再召開會議討論，最後是黨中央出來收拾殘局，要求北市黨部盡快開除。「趙氏家族」到底對吳有什麼影響力，能讓吳如此猶豫不決？昨晚PTT有一篇文章，爆料了吳與趙家的關係，光是吳去登記的時候，只有三個人陪同，其中兩位就是趙介佑的爸爸與姑姑，就可以看出吳與趙家的關係並不一般；當然，這不能直接推論吳受到趙家的控制，純粹是對吳開除趙介佑的態度猶疑感到奇怪而已。

徐巧芯直言，吳怡農若要證明自己不是傀儡主委，背後受到黑道政客的指使，就應該拿出勇氣來，正式的向民進黨內的黑道宣戰。拿出具體的行動掃黑，除了能向外界證明自己不是傀儡，更是年輕新政治被賦予的基本期待。最起碼，不應該縱容黑道囂張地指使白道的行為。若吳敢割袍斷義，向民進黨內的黑道宣戰，全面清查並大力開鍘，她會不吝於給予讚美和鼓勵；但若與民進黨內黑道組織結構同流合汙，她會覺得非常可惜，一個備受期待的清新政治人物也不過如此。

(中時新聞網)