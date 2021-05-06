台北市警局經歷北投分局、松山分局之亂後，又發生雙北市警局長出席餐會，遭黑道潑千隻蟑螂，加上趙介佑一案，民進黨捲入染黑風暴。對此，網路名人「小商人」自告奮勇要幫民進黨解套，酸說若當選民進黨主席只要8萬多票，「我就找9萬個八大行業一起來加入民進黨，找swag女優當民進黨主席。」

小商人昨（5）日在臉書表示，聽損友說國慶兄認識餐廳蟑螂事件的老闆吳政男，而且說吳政男是嘉義新港人，沒有欠債糾紛。他問朋友，「哪一個國慶兄？」是不是債留台灣前進大陸，脫產欠債都不還，還被強制執行選舉補助款，兒子當大陸平潭政協那個國慶兄？朋友說，「對，就是他。」小商人則回，「那你還信？」

小商人指出，吳政男的確是嘉義人，但看不懂林國慶幹嘛幫吳政男洗白，他也要國慶兄不用緊張，如果黑道這樣挑戰公權力，民進黨還不敢掃黑，蕭家班還可以入民進黨，他只好想辦法幫民進黨解套。

最後，小商人諷刺表示，聽說當選民進黨主席只要8萬多票，那他就找9萬個八大行業一起來加入民進黨，找swag女優當民進黨主席。

(中時新聞網)