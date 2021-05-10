今年8月預計將有4項公投進行表決，被認為是國民黨相當重要的一戰；但宅神朱學恒指出，國民黨的黨主席大選也將在7月多進行改選，而許多歷史經驗都告訴我們，陣前換將乃兵家大忌，國民黨卻打死不把黨主席選舉延期，實在不智。

朱學恒昨(9)晚在臉書發文表示，近來他在追劇時，一直在研究電影「正義聯盟」為何口碑爛、票房爛，甚至搞到DC宇宙差點就這麼土崩瓦解？而原因相當簡單：就是導演查克·史奈德(Zack Snyder)拍到一半因為女兒的關係而不克繼續，最後換上成事不足敗事有餘的喬斯威登，整個作品大爆炸。

說巧不巧，目前台灣的政治就有一樣的故事，朱學恒指出，8月28日四大公投即將展開，結果國民黨7月要選新的黨主席，事到如今竟然沒有一個人敢提「大戰當前可否延期選黨主席？」這個顯而易見的事實，這讓朱學恒直呼難道國民黨晚一點再選會死嗎？

「這感覺就像解放軍都登陸了，第一線守軍說上場前要先換條新褲子穿起來比較舒服一樣北七！」朱學恒崩潰表示，現在民進黨都已經開始準備四處下鄉宣傳了，結果國民黨連兩個月之後黨主席是誰都不知道？「難怪吳子嘉董事長每天看到我都笑得那麼開心啊，對手這麼笨光笑就飽了啊！」

(中時新聞網)