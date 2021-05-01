華航機師染疫問題擴大，再加上染疫7旬老翁四處趴趴走，台灣的疫情較此前部桃醫院更令人憂心，尤其是感染源頭始終無法卻定，是否早已有社區感染的隱患，恐怕是指揮中心應該迅速查明的。

想當初疫情方起，印度始終未爆狀況，坊間甚至有歸因為「咖哩」者，孰料一年之後，印度疫情已然急遽爆發，漸成為全球疫情最嚴重的國家。論者追究其因，顯然政治集會、宗教群聚是關鍵，而印度政府粉飾太平、低估疫情，恐怕更是關鍵中的關鍵。

印度的狀況，足可讓台灣當政的民進黨引以為鑑。長久以來，在強烈、虛誇、造神化的防疫大內宣政策下，台灣民眾警戒心逐漸消失，如果不再立即提示警醒，動輒以前此的防疫績效沾沾自喜，恐怕就難免步上印度後塵，這將是台灣最可怕的災難。

台灣前期疫情的穩定，絕非執政當局一直宣誇的是某人、某部、某黨的功勞，而是民眾自發自覺、嚴陣以待的成果，如有所謂的「超前部署」，其實端賴於民眾；可執政黨一切攬為己功，所「超前部署」的，無非是內外廣為宣傳、渲染而已。

防疫不是一人一黨、一朝一夕之事，稍有不慎，則將有蔓延、滋生的禍患，此時正是台灣民眾安危的臨界點，還望全體民眾更小心應對，切莫受到一些空言美詞的影響，以維護自身的安全，免於淪為如印度般的悲慘地步。

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